玄學面相 | 30歲想光鮮亮麗、脫胎換骨？從3大方面入手：改善眉型可添威勢？皺紋會影響運程！

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三十歲可以是一個令人膽顫心驚、心情激盪的年齡，尤其是對於還未泊岸、在感情上未覓得浮標、或在事業上未找到賽道的人來說。「繁花」有名句，被「流放」的汪小姐在海水、汗水、淚水之間，聽到好心人勸她找個碼頭，她倔強地回應：「我是我自己的碼頭。」有志氣！

在30歲的風雨中，如何令自己成為亮麗體面的碼頭呢？以下是從面相、身相和生存軟件等方面提供有效「維修」、甚至脫胎換骨的貼士：

（A）面相

1. 訓練眼神

三十歲是搏殺年齡，眼神主宰成敗。人當然不能在短時間從眼神無力變成炯炯有神，但要訓練成有焦點，則是Humanly possible 的，不少人的問題是眼神渙散、或眼睛游走四方，這樣不但找不到目標，也找不到機會。這些人除了要避免眼神飄移外，還可以做一個眼睛運動。方法是：

a.先在前方找一個最遠的目標，

b.舉起拇指，望住手指中間，

c.將拇指慢慢拉近眼睛，不需太貼近面孔，停留3秒。

d.望住指尖，慢慢拉向遠方，然後視線越過指尖，落在遠方目標上，停留10秒，

e.來回做十次，要慢……慢！

f.勤力的每天做三組，沒空的至少一天一組。

這運動本來旨在延緩老花，但借此可訓練眼睛抓住焦點、從而洞察機會。至於其他人，也可藉此加強意識的聚焦，有助捕捉先機。

2. 改善眉形

兩眉下垂、眉毛疏落、鴛鴦眉、眉毛駁雜等，無論在相學或美學上都是問題。修飾眉形很重要，因為雙眉能Frame住眼睛。改善後的眉形非常有「提神」（令人看來醒神）的作用。沒有理想眉形的女士可以畫眉或用安全專業的方法改善。至於對外觀有要求的男士，可以加深眉色、修飾眉形，最重要的是脫掉令人看來眉尾下垂的雜毛，這樣在形象上會更英挺自信、在相學上更添威勢。

3. 避免皺紋

三十歲，臉上可能已開始有幼紋。我們在皺紋的萌芽階段，便要避之則吉。皺紋不但令人顯老，而且會破壞面相上的宮位，例如額頭是事業宮、鼻子是財帛宮、眼尾是夫妻宮，有紋穿破便會影響這些方面的運程。

防紋的方法有：

a. 不要做「表情包」，整日瞪眼聳鼻、扮鬼臉，以為好Cute，其實這些都是三十，不宜只會展露超齡的天真。

b. 忌熬夜，晚上長時間打機只會打殘塊面。

c. 護膚是對抗時間的犀利武器，有效的精華素絕對有助皮膚的底層建築，有營養的眼霜和面霜則有助表層的靚溜風光。那些還未有護膚習慣的人士，將來你會比有保養的朋友看來老十年、二十年！那時後悔太遲了。

（B）身相

雖然你有做自己碼頭的勇氣，但身型切忌像壯大宏偉、向橫發展的碼頭。

身相忌鬆、粗、笨，肉鬆是假局，肉粗是下格、笨重則是動相一忌，反映思想遲鈍。再配合現代審美標準，女性要有適度的輕盈婀娜；男性需要有足夠的質感（不可太削太扁），但身型也要求實淨靈活。

又無論男女，肚腩都是美學大忌，如果你的肚腩是近日生成，必須趁三十歲這關頭把它「搣甩」，否則你和它相處得太舒服，會到了Point of no return就此一生一世了。至於保住或重塑醒目身型的方法，坊間有一海的資料，但都離不開汗水和意志力。

（C）生存軟件

a. 積聚人脈資本：這世界，你不知甚麼人會在緊急關頭扶你一把、或推你去死。在保護自己的前提下，盡量予人空間和方便，為自己鋪墊應援後路。

b. 精研溝通技巧：說話要有效和友善。有些人完全不理對方想要甚麼資料，只根據自己的習慣思維，從盤古初起說起。溝通要說重點，而且照顧對方感受，例如不要問：「你明唔明白？」這提問好像懷疑對方弱智，應該說：「我講得清唔清楚？」這樣令別人舒服好多。

c. 微笑照亮世界：我知道，時下興做自己、興Cool，但親和力可以為你打開許多門和窗、助你Win friend and influence people。

不過微笑與傻笑有分別，你最好在鏡前練習一下，為自己挑一個最漂亮的笑容。

30歲可以是人生的分水嶺，青春任性的保鮮期剛屆滿，你開始要為自己的尊容、身型、行為、人生鋪排負責，要好好抓住這契機，以便乘風破浪、揚帆千里，令自己的「人肉碼頭」光鮮企理、風光無比！







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