玄學面相 | 「孖膶腸」人士4個特質：經常問非所答？說話欠邏輯？急先鋒遇上「孖潤腸」嘴小心火星撞地球！

加入最愛專欄 收藏文章

香港人大多性急，當這些「急先鋒」遇上「孖腸嘴」，這兩個Polarising的宇宙都會引起巨大的震盪。

所謂「孖腸嘴」，狀似茶餐廳早餐的煎雙腸——紅粉粉、漲卜卜、圓轆轆。說清楚點，就是雙唇比一般人厚、比一般人凸，唇形不美觀、唇邊線條亦可能比一般人糢糊。

有位朋友是女強人，性格有齊「港女」的直、急、倔，是典形的「急先鋒」，她不幸遇上生命中的「慢郎中」，這人就是生就一雙「孖腸嘴」的股票經紀。由於前一任經紀有點蠱惑，她經人介紹，換了個新的。介紹人早提醒她這人不大醒目，但夠誠實，但結果都是火星撞地球。

一次她「瞓身」借孖展認購一隻仍未賺錢的AI概念新股，然後去了外國公幹，她本以為敲中冷馬，後來看股評，又意識到有危機，於是在開會之間打電話給經紀問此股的招股反應如何？

「哈哈哈！尋日有人抽飛喎！」經紀答。

「咁你唔話俾我知？」

「你又冇問！」

「死啦！我申請咗二百萬股喎，佢真係俾晒兩球我咪死！

「哈哈哈！咁你咪鴻福齊天囉。」（下刪二百字無聊口水花）

「你唔好周圍遊蕩啦！真係接晒貨點算呀？」

經紀「哦」完一輪，大意係如果新股上巿潛水，可以一開巿就掟晒股票，不問價錢。如果戶口沒有足夠現金，那就要抬錢來「填氹」了。

那晚「急先鋒」整夜難眠，待睡著又發惡夢，夢見自己被一個幾層高的孖腸嘴吞噬，跟著又夢見自己睡在天橋底！

翌日新股宣布分配情況，她打長途電話給經紀，他講了一輪A組B組和抽中百分率，仍然沒答問題。

「咁我究竟抽到幾多？」她開始咆哮了。

「哈哈哈！申請兩球得兩萬。」

上巿當日，新股潛水五成，若她分得兩「球」，真可能要瞓天穚底！

驚嚇故事表過，且分析「孖腸嘴」的特性：

一. 多數愛說話、愛發表（眼神虛怯者例外）。

二. 說話往往欠邏輯、條理、焦點，說完一輪，你都唔知佢講乜。

三. 經常問非所答，就算答，資料都可能錯。

四. 眼神有力者會言之有物，但可能會口吃，說的過程欠順暢，又或者說話會Over咗，有時得罪人。

「急先鋒」為免爆血管，立刻換了經紀，亦從此換了早餐組合，堅拒煎雙腸，避開驚嚇聯想。







【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票