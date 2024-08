美國大選變龍爭鳳鬥！賀錦麗出戰特朗普會否應九運「中女」上位預言？特朗普沖太歲會影響勝算？

加入最愛專欄 收藏文章

美國民主黨臨陣易帥,於是總統大選便由兩個阿伯「互抽」,變成龍爭鳳鬥,賀錦麗神采飛揚地披甲上陣,這會應驗九運「中女」當權的預言嗎?她今年59歲,如果青年被定義為40歲前,那麼40至60自然是中女範圍,她也就可能搭尾班車直入白宮?

這位「中女」究竟有多少勝算呢?

可能全世界都被腳步浮浮、眼神飄浮、思緒飄浮的拜登「悶」死了,他一宣布退選,支持賀錦麗出戰,她在24小時內已獲民主黨代表過半數擁戴,兩周內吸金逾3億美元。她在民調中的支持率和特朗普也有得fight,有些是叮噹馬頭,個別民調甚至稍微領先。

她的appeal(吸引力)在於:

一、是女性

二、屬少數族裔

三、雖然她作為副總統並沒有甚麼政績,有傳是拜登刻意讓她投閒置散。但沒有明顯政績也有好處,因為既然沒跡可尋,可塑性更高。其團隊就將此次競選塑造成「支持獨裁」與「支持自由」的對決,大搞形象工程,催谷人氣。

四、相對年青,而且形象清新,至少比七老八十的兩老有新鮮感和想像空間。連英國人氣歌手Charli XCX 也是她的粉絲,最近在社交媒體「X」上,她乘著自己推出最新音樂特輯"BRAT”之際,不知有意還是無意為她助攻,說 "Kamala IS brat" (賀錦麗是頑童),她把「頑童」定義得很正能量:" very honest, very blunt, a little bit volatile"(很真誠、很率直、稍為多變)。青春偶像的欣賞令賀錦麗在年輕選民心中,更添活力和親和力。

測字高手好意先生對「突然」參選的女將有甚麼高見呢?

「今年立春八字缺金,賀錦麗嘅姓名,賀中蔵「貝」、錦字金旁,都屬金,所以會爆咗出嚟、兼搶風頭。」他說。

「咁邊個贏呀?」我問。

「上天決定,無話可說。」

咁佛系?要換個方法問先得。

「今年辰戌沖,特朗普屬狗(戌),沖到正喎,是否敗象?」

「所以佢俾人行刺囉,咁仲唔大衝擊?」

「咁係咪算應咗喇?」

「子彈差一分就中右腦喎,應到澎澎聲啦。」

「雖然佢搏到唔少同情分,但有啲搖擺選民俾賀錦麗吸咗喎。」

「唏!今年龍年,龍屬乾,利男性嘅。」好意先生終於「露餡」了。

且看這次龍鳳之爭,是特朗普愈老愈旺,還是賀中女來乘風破浪!







【你點睇】哈馬斯領袖被暗殺伊朗稱必須懲罰以色列,你認為中東局勢會否升級?► 立即投票