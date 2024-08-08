美國大選變龍爭鳳鬥！賀錦麗出戰特朗普會否應九運「中女」上位預言？特朗普沖太歲會影響勝算？

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美國民主黨臨陣易帥，於是總統大選便由兩個阿伯「互抽」，變成龍爭鳳鬥，賀錦麗神采飛揚地披甲上陣，這會應驗九運「中女」當權的預言嗎？她今年59歲，如果青年被定義為40歲前，那麼40至60自然是中女範圍，她也就可能搭尾班車直入白宮？

這位「中女」究竟有多少勝算呢？

可能全世界都被腳步浮浮、眼神飄浮、思緒飄浮的拜登「悶」死了，他一宣布退選，支持賀錦麗出戰，她在24小時內已獲民主黨代表過半數擁戴，兩周內吸金逾3億美元。她在民調中的支持率和特朗普也有得fight，有些是叮噹馬頭，個別民調甚至稍微領先。

她的appeal（吸引力）在於：

一、是女性

二、屬少數族裔

三、雖然她作為副總統並沒有甚麼政績，有傳是拜登刻意讓她投閒置散。但沒有明顯政績也有好處，因為既然沒跡可尋，可塑性更高。其團隊就將此次競選塑造成「支持獨裁」與「支持自由」的對決，大搞形象工程，催谷人氣。

四、相對年青，而且形象清新，至少比七老八十的兩老有新鮮感和想像空間。連英國人氣歌手Charli XCX 也是她的粉絲，最近在社交媒體「X」上，她乘著自己推出最新音樂特輯"BRAT”之際，不知有意還是無意為她助攻，說 "Kamala IS brat" （賀錦麗是頑童），她把「頑童」定義得很正能量：" very honest, very blunt, a little bit volatile"（很真誠、很率直、稍為多變）。青春偶像的欣賞令賀錦麗在年輕選民心中，更添活力和親和力。

測字高手好意先生對「突然」參選的女將有甚麼高見呢？

「今年立春八字缺金，賀錦麗嘅姓名，賀中蔵「貝」、錦字金旁，都屬金，所以會爆咗出嚟、兼搶風頭。」他說。

「咁邊個贏呀？」我問。

「上天決定，無話可說。」

咁佛系？要換個方法問先得。

「今年辰戌沖，特朗普屬狗（戌），沖到正喎，是否敗象？」

「所以佢俾人行刺囉，咁仲唔大衝擊？」

「咁係咪算應咗喇？」

「子彈差一分就中右腦喎，應到澎澎聲啦。」

「雖然佢搏到唔少同情分，但有啲搖擺選民俾賀錦麗吸咗喎。」

「唏！今年龍年，龍屬乾，利男性嘅。」好意先生終於「露餡」了。

且看這次龍鳳之爭，是特朗普愈老愈旺，還是賀中女來乘風破浪！







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