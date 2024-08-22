玄學入門 | 從紫微斗數睇出一個人的聰明才智！機智才女急才可挽救婚姻、拓展事業？

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古今才女的急才豐富了自己的生命，也豐富了凡人的想象。

廣告界傳聞：香港傳奇才女林燕妮，在其事業高峰、於黃與林廣告公司「揸弗」時，有一次以其美貌與智慧，克服了一個常人無法克服的困難。

據說一次她策劃一個重磅廣告，要在五星級酒店取景，但若堂堂正正去申請，不但需時，而且碰壁的機會極高，她於是膽粗粗、心細細地率領拍攝團隊，悄悄地進駐酒店開工，酒店員工當然上前阻止，才女一於使用「拖」字訣，派手下與對方周旋，自己則躲在暗處指揮。結果酒店出動總經理來驅趕，才女這時才從暗處凌波微步地走出來、儀態萬千地對他說 “ I’m sorry we have to meet under these circumstances."（抱歉我們在這種情況下相遇）。老外登時被電暈了。在他暈浪期間，制作隊伍當然加快拍攝，順利完工，然後在美女的巧笑倩兮中「快閃」了。

這位現代才女以機智開展事業；古代才女則以才情感動夫婿。

話說唐朝有位才子，名麥愛新，在考取功名後，因妻子色衰而愛弛、想納新歡，即興寫了上聯，隨意放在案頭：

「荷敗蓮殘，落葉歸根成老藕。」

妻子看了，也沒一哭二罵三上吊，卻從容揮筆擬就下聯：

「禾黃稻熟，吹糠見米現新糧。」

上下兩聯皆以植物的成熟階段貫串意象，妻子的回應，精彩尤勝上聯，不只音韻意蘊俱佳，其中以「新糧」對「老藕」，更是畫龍點晴，「新糧」與「新娘」同音，風趣清新，落落大方，可謂有創意、無醋意。麥愛新看了大為感動，竟然不愛新、而愛才了，於是打消了納妾的念頭。

妻子喜見良人回心轉意，寫下感激之情：「老公十分公道」，才子對以「老婆一片婆心」，據說自此漢語有了「老公」一詞，而「老公」、「老婆」就成了夫妻之間的暱稱。

要看聰明才智，紫微斗數有清楚的啟示。

首先看主曜，太陰、天機等屬於用腦星系，喜歡思考，而且有書緣，容易學有所成，再輔以與文化藝術有關的星曜，如文昌、文曲、天才、博士等，一定有文采、轉數快，天生有機智、口才。這些星曜入命宮或三方四正會照，都表示才智過人。當然，這些星所發揮的威力也視乎星盤格局的高低，例如配合日月並明（太陽太陰都明亮），便是出色的領袖、機警醒目，遇事往往有神來之筆，能化挑戰為機遇、大獲全勝。







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