青瓦台受風水大煞影響？南韓前總統文在寅涉受賄被查！親信親人惹禍因格局出事！屋旁有甚麼屬官非重疾徵兆？一招改善「死穴」催吉避凶

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本以為風水大煞的破壞力有例外，原來也只是來遲了而已。

青瓦台的魔詛歷史久常青！連少數倖免的總統如文在寅也「中伏」。

直至上周，南韓前總統文在寅還在魔法之外，原以為他作風平實、為人低調，可以逃過一劫，原來也惹得一身蟻。

韓聯社報導：南韓檢方查抄其女兒文多惠，並指文在寅涉嫌受賄。法律界流傳，原因是文在寅前女婿徐某沒有任何相關工作經驗，卻獲委任航空公司高職，而其任職期間的薪酬（約港幣115萬）則被視為文在寅收受的賄款。

這指控比起文在寅「前輩」的煩惱，可謂非常「小兒科」。

歷屆入主青瓦台的總統，無論官商、男女，多下場悽慘，其中9名於在任或卸任後出了事：

卸任後被判刑入獄：朴槿惠、金斗煥、李明博、盧泰愚 因政變或民運黯然下台：李承晚、尹潽善、崔圭夏 任內遭行弒：朴正熙 缷任後自殺：盧武鉉在被韓國檢察醫院調查期間跳崖輕生。

青瓦台究竟有甚麼「威力」，令凡進駐的總統受煞飲恨呢？

韓國青瓦台和美國白宮一樣，是國家領導人辦公和居住的地方（韓國最近兩屆總統有點例外：文在寅名義上在青瓦台居住，但於光化門辦公。尹錫悅則以「貼近民眾」為由，遷出青瓦台辦公，所以發禍的規模較少、應期也較慢）。兩者都是國家最高權力的表徵。但白宮的外型是下面長方、上面圓頂，在風水形狀而言，是以土生金，屬生旺格局，而且高大雄偉、氣勢恢宏、傲視眾生。相反，青瓦台則氣勢大遜，格局偏險，左面青龍位、右面白虎位都傲桀不馴，即領導人容易被時勢或下屬牽累。

還有兩側各有一座小宮殿，過於逼近主殿，三座建築物都咁高咁大，無大無細，有「逼宮」之勢，所以多任總統都因親信或親人而惹禍。

（圖片來源︰韓國觀光公社）

最要命的是背後的山丘，山勢陡峭，非但起不了靠山的作用，還有岩巉大石露出。試問如果你日夜有東西在背後壓著丶篤著丶拮著，會安寧嗎？

（網上圖片）

我們除了在千里之外食花生，也可以引以為鑑。

舉凡在我們居所的前後左右內外有尖削或岩巉的場景，例如附近環境有凹凸不平的牆壁（文化石牆）、山景，都屬大煞，是官非重疾的徵兆。有朋友的居所面向岩巉石山，父親患了癌，他搬到面對青葱園景的新居後，父親病情便好起來了。

屋內也切忌有凹凸不平或尖削的設計，都是自製麻煩，應盡快拆除或移除。若遇上岩巉或尖削的巒頭，救急先遮住，徹底就搬屋。這些凶象是一定會應的，只是看家中誰人中、幾時中而已。







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