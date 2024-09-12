九運風水｜九運要學習的3件事︰焦躁不敵慢活！行事可快行路要慢！着重階段性成果、注意充電

加入最愛專欄 收藏文章

在火速的九運，沒有最快，祇有更快。

大家在不同賽道上飛馳，直至hang機為止，抖一抖、re-boot，再衝……

於是焦躁泛濫。

朋友從外國回來，說了一個焦躁不敵慢活的故事。

一個阿伯駕車去麥記drive through餐廳。他停在第一個窗口點餐兼付錢時，猶疑了五秒，被緊隨的汽車狂「呠」，那女司機一面響咹，一面噴出連串粗口。

阿伯不慌不忙，告訴服務員，他要替這女士埋單，然後駛去取餐的窗口，這時女司機的態度大翻轉，一面向他招手，一面大聲道謝，大概是服務員告訴了她阿伯已替她付了錢。

阿伯到了取餐的窗口時，取出兩張收據，竟然把她那份餐也一併拿走，心中想：哈哈！女司機不祇冇得食，而且要再排過隊，一定氣炸了，哼，鬼叫你狂「呠」我呀！

雖然九運講速率，但現實中，並非快人贏晒，要食腦。而且橡筋繃得太緊，會斷！所以要講平衡。

事業上，我們要奮勇前進。

生活上，我們要休養喘息。

以下是一些慢活的提示：

一、行事可以快，行路需要慢

不知大家有沒有注意到，街上多了拿拐杖的人，頗年青的都有，年長的更多。

朋友圈中，常聽到有人PK。有朋友剛「登六」，又唔知自己平日少運動，竟然搏命跑去追巴士，結果仆到四腳朝天。另一朋友因為趕去參加開幕禮，沒注意路上有坑，一腳踩進去，頓時腳跟劇痛，扭傷了，在家呆了一個月。



二、理想可以遠，焦點需要近

九運2024 - 2043是一個重開創、重突破、重理想的時代。

但不是每個人都會一夜成名、漏夜富貴，有時成功之路可以漫長兼坎坷，所以我們應該訂立一系列可達到的里程碑，當得到階段性成果時，就俾個like自己、同朋友「啤一啤」，不要老是想明天就成為Elon Musk或者Nvidia的黃仁勳。

三、做事可以講效率，思想需要放飛

每個人都需要me time —— 一些自我釋放、自我療傷、自我啟發的空間，你可以選一個有趣的嗜好、一些需要全神貫注的運動、深呼吸或靜坐冥想、看一本好書、賞一路好風景、甚至發白日夢……

在適當時候慢活，也是在快速年代的快活之道！







【你點睇】當局擬放寬九龍東商業區土地用途，有議員認為應推廣至全港都開放些少，你是否認同？► 立即投票