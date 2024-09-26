紫微斗數︱姻緣吉凶靠睇夫妻宮和桃花星！ 正桃花︰紅鸞星、天喜星利婚姻！有咩星代表容易「偷食」？滿腦子性幻想、愛睇AV未必出軌？

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世界上竟然有「戀愛保險」！

這其實是一門生意，又真有人幫襯。

國內媒體報導，2018年四川一對戀人在網絡平台以495元人民幣買了「戀愛保險」，保單寫明合約生效滿三年之後，若二人領取結婚證書，可獲賠償9995元人民幣。兩人後來真的「拉埋天窗」，但保險公司拒賠，辯稱原保監會已將這產品下架，因此合約無效，獲法庭接納。新人上訴至北京金融法院，去年底終於勝訴。

從來愛戀都沒憑證，普通認為結婚就算「階段性」成功。想探索拍拖或婚姻的可能性，玄學不同學問都可以提供線索。

紫微斗數十二宮位中，有一個夫妻宮是特別展示與姻緣有關的愛惡、吉凶、動靜和應期。你想查看自己桃花的生態環境、生長狀況、何時有滋養或破壞它的力量，可以利用網上紫微斗數的apps開盤，在自己命宮或夫妻宮追蹤以下桃花星，便知道有些邂逅是真正姻緣、還是過眼雲煙。現在讓我們巡視一下桃花的品種：

（一） 花月佳期類

a. 紅鸞：這顆星代表郎情妾意，兩情相悅，而且顯示時機成熟，可以執子之手、步入教堂，作終身相守的承諾。

b. 天喜：常與紅鸞一起出現，亦主婚姻喜慶，是遇到「真命天子」、或「真命天女」的吉象。

這個最佳拍檔成就正桃花，可以大排筵席、公告天下，而且新娘可能不久便有喜，真是開花又結子。

（二） 性好奇類

a. 咸池：傳說咸池是仙女洗澡的地方，本來充滿仙氣，卻被借用來形容滿腦子是性幻想。

b. 沐浴：此星坐命的人性格開放、情慾熱熾。

兩顆星都代表思想上的喜好，就如喜歡開會偷看水著照片，回家又愛看AV，表示對性有濃厚好奇及興趣，但未必有出軌行動。

（三） 滾到甩轆類

a. 天姚：這粒桃花星遇煞時最為妖媚，女的招手成親，男的容易「偷食」。

b. 大耗：滾到盡、滾到腳軟

這些星若一對出現時，最為powerful，單星則威力大遜，（一）為正桃花、（二）（三）為野桃花，在大部份情況都有啟示性，但在少數例子，卻表示夫妻恩愛，而且在閨房之樂方面，風月常新，真是世事無絕對。







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