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2024-10-17

玄學面相︱「可愛教主」變「是非教主」？從楊丞琳顴上痣看出五點！性格自我易得罪人 中年事業運、婚姻未必美滿？

#玄學 #痣 #是非 #事業 #夫緣 #面相 #人緣

　　最近「可愛教主」楊丞琳又闖禍了，弄得好友潘瑋柏差點要和她絕交！

 

　　兩人因合演「不良笑花」而成為好朋友，最近一同參加煙台一個音樂會，楊丞琳和粉絲互動時聊及減肥：

 

　　「螺絲粉的熱量非常高呀，吃了會變成下一個來賓的樣子。」

 

　　下一位正是潘瑋柏，他中年發福，由「潘帥」澎脹成「潘胖」。

 

　　他一上台便問觀眾：

 

　　「我本人有這樣胖嗎？」

 

　　四方八面的迴響是：「有。」

 

　　他憤然回應：

 

　　「跟楊丞琳斷絕關係。」

 

　　後來她總算哄回對方，才結束這「相愛相殺」的局面。

 

　　她禍從口出，這已是第N次。

 

　　今年她在河南省會鄭州開演唱會時，竟然在台上說河南人愛騙人。跟著還踩多一句，大意是你們知道有自己在外面的名聲有多壞喔。

 

　　她因此得罪了整個省近億人，網上被罵「滾回台灣去」，這件事越鬧越大，甚至有官方介入調查。

 

　　其「黑歷史」紀錄還真豐富，她說過：

 

　　「南京大屠殺才40萬？」

 

　　「大陸土很髒。」

 

　　「大陸穿睡衣的都是有錢人。」

 

　　公道點，她並非祇拿國內開玩笑，寶島也不能倖免：

 

　　「在台灣很難吃到海鮮。」

 

　　台灣網紅陳沂就狠批：

 

　　「頻頻失言最大的問題是沒有讀書。」

 

　　「其實她是連common sense都欠奉。

 

　　海島沒有海鮮？

 

　　入廟不拜神便算了，還踩神！

 

　　女人不要說她老、男人不要說他胖，更何況是膜拜顏值的江湖。

 

　　這些都是常識呀！

 

　　這固然是個人素養問題，從相學觀點來看，主要是臉上一顆痣作怪。她右頰上那顆痣的影響全屬負面，包括：

 

1. 性格上比較自我，不太顧及別人的感受。

2. 說話太率性，人緣不佳。

3. 是非多多

4. 中年事業會遇挫折

5. 佔有慾較強，婚姻未必美滿

 

　　她最要緊是多看書、少說話、管理好自己的嘴巴、經營好人緣婚緣，才保得住「可愛教主」的寶座，以免中年有閃失、弄到事業感情「得個桔」！

 

 

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