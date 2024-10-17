2024-10-17
玄學面相︱「可愛教主」變「是非教主」？從楊丞琳顴上痣看出五點！性格自我易得罪人 中年事業運、婚姻未必美滿？
最近「可愛教主」楊丞琳又闖禍了，弄得好友潘瑋柏差點要和她絕交！
兩人因合演「不良笑花」而成為好朋友，最近一同參加煙台一個音樂會，楊丞琳和粉絲互動時聊及減肥：
「螺絲粉的熱量非常高呀，吃了會變成下一個來賓的樣子。」
下一位正是潘瑋柏，他中年發福，由「潘帥」澎脹成「潘胖」。
他一上台便問觀眾：
「我本人有這樣胖嗎？」
四方八面的迴響是：「有。」
他憤然回應：
「跟楊丞琳斷絕關係。」
後來她總算哄回對方，才結束這「相愛相殺」的局面。
她禍從口出，這已是第N次。
今年她在河南省會鄭州開演唱會時，竟然在台上說河南人愛騙人。跟著還踩多一句，大意是你們知道有自己在外面的名聲有多壞喔。
她因此得罪了整個省近億人，網上被罵「滾回台灣去」，這件事越鬧越大，甚至有官方介入調查。
其「黑歷史」紀錄還真豐富，她說過：
「南京大屠殺才40萬？」
「大陸土很髒。」
「大陸穿睡衣的都是有錢人。」
公道點，她並非祇拿國內開玩笑，寶島也不能倖免：
「在台灣很難吃到海鮮。」
台灣網紅陳沂就狠批：
「頻頻失言最大的問題是沒有讀書。」
「其實她是連common sense都欠奉。
海島沒有海鮮？
入廟不拜神便算了，還踩神！
女人不要說她老、男人不要說他胖，更何況是膜拜顏值的江湖。
這些都是常識呀！
這固然是個人素養問題，從相學觀點來看，主要是臉上一顆痣作怪。她右頰上那顆痣的影響全屬負面，包括：
1. 性格上比較自我，不太顧及別人的感受。
2. 說話太率性，人緣不佳。
3. 是非多多
4. 中年事業會遇挫折
5. 佔有慾較強，婚姻未必美滿
她最要緊是多看書、少說話、管理好自己的嘴巴、經營好人緣婚緣，才保得住「可愛教主」的寶座，以免中年有閃失、弄到事業感情「得個桔」！
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