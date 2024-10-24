紫微斗數︱有性無愛桃花劫星盤有得睇？沐浴星代表冇思想有慾念 遇煞星男女易「沉船」中伏！一情況夫妻宮有沐浴星反而是好事！遇文昌、文曲星轉化成藝術天賦？

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本期主題圍繞一個網絡潮語，幾新鮮，富戲劇感，而且與一顆桃花星緊扣！

今夕一班玄學吹水友水花四濺，談及「沉船」一詞，我看前文後理，大伙兒明明在講紫微斗數的桃花效應，為甚麼會談到海難呢？

詢問之下，才知道「沉船」並非指鐵達尼號式災難（雖然後果一樣慘烈），而是年輕人用來形容愛上了人，但這裏有一個twist，據悉此潮語 specifically 指愛上了性工作者、或性伴侶，包括：

（一）SP（sex partner）：沒有責任、沒有承諾的性伴侶

（二）FWB（friends with benefits）：沒感情、沒關係、只有性的「互惠朋友」

（三）ONS（one night stand）：一夜情

（四）NSA（no strings attached）：沒附帶條件、不求回報的性愛。

普及了一堆英文縮寫，無非是有性無愛的意思。

但這只是有些人的如意算盤、以為「就手」又撇脫。

原來如果你在紫微斗數盤中命宮或福德宮有顆「沐浴」星，那麼這算盤就可能打不響了，還會因此付出巨大的代價，因為既非始料所及，好多時會變成風險極高的感情和金錢投資。

「沐浴」本指初生嬰兒出生後洗澡，因此亦代表一個人最原始的狀態，即沒有思想但有慾念，由此就引申出無知、任性、情慾等的聯想。

如果你發現自己的紫微盤有此「中伏」徵兆，先別擔心，因為每粒星的星性可以壞也可以好，例如：

（一）「沐浴」在辰、戌、丑、未四宮，是為入墓，即桃花性質得到控制、不致闖禍。

（二）若遇上科星文曜，如文昌文曲，則會轉化成藝術或文藝才面的天賦。

（三）如果夫妻宮原局是吉的（即没有煞星、化忌或武曲、七殺、破軍等軍星），反指性生活美滿、夫妻感情融洽。

但此星最忌見煞，即遇煞星或主星化忌，男女皆易「沉船」，即起初兩性雙悅（說好是有性無情）的，後來卻變了多情和投入，那麼起初的絕對自由，便會成為絕對淪陷！







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