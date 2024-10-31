玄學面相︱足智多謀三大相學特徵！額頭寬廣聰明醒目，更有一大優點！眼神內歛反而係好事？有冇執行力睇呢個位置

加入最愛專欄 收藏文章

現代職場詭譎多變、古時官場更是風高浪急。要過關，大多時侯，都要靠洞悉危機、機智佈局（即現代管理學的anticipation, crisis management 預期，應變。）這在現代是向上流必備的軟實力，在古代甚至是保命的技倆。

明朝開國皇帝朱元璋為人心狠手辣，圍著他的重臣真有「伴君如伴虎」的膽顫心驚。

明初一位監察御史袁凱就是靠洞悉老闆性格和預先佈局，才撿回一命。

一次，朱元璋要袁凱將死刑囚犯名單交給太子朱標審閱，朱標覺得殺人太多，提議稍作刪減、著袁凱回皇上。袁心知不是好差事，請太子直接回父王，太子不肯，兩人推了一會，結果袁凱只好硬著頭皮去見皇帝，明太祖看了名單後，問袁凱認為是皇帝老子對，還是朱標太子對呢？

袁凱的答法很圓融，說皇上持法以正、太子宅心仁厚，本想兩個都不得罪，但朱元璋這人猜疑刻薄，認為袁凱這樣回答是狡猾不實，勃然大怒，把他關了起來，雖然他三日後獲釋，但深知「老頂」不會善罷，於是在上朝過金水橋時裝瘋，爬在地上不起來，遂以病免職回鄉。

朱元璋就是咬著他不放，命令一個木匠來錐他的身體，他忍痛裝作沒事，照瘋。朱元璋又來一招，派人宣旨，擢升他為松江府儒學教授，袁凱只是傻了眼地望著使者，還高唱一曲「月兒高」。朱元璋這還不信，再派人查看，見他爬在地上吃狗屎，覺得他真的瘋了，這才罷休。其實他一早安排了家人以麵攪砂糖，裝作豬犬糞便，得以逃過大劫。

現代職場保飯碗不需吃狗屎，最多吃貓麵。

在相學上，甚麼是預見危險，早作籌謀的好相呢？

一. 額頭寬廣



「天庭飽滿」是貴格，「天庭」就是額頭，若廣闊豐盈、沒有凹凸破紋，便是吉祥高貴的相。額頭寬廣也表示視野開闊、胸襟廣闊。這相格無論古今，都是上佳特徵，不只聰明醒目，最重要是穩、妥、全，全即能觀全局，也是現代政界或商場都重視的total picture。因為能縱觀全局的經緯，洞悉風向，從而察知機會或危機所在。

二. 眼神內歛



這種人不爭一時意氣，善謀劃，能預見幾步之後的事情，不計較眼前得失，性格低調，處事圓融。

三. 下巴有力



上述兩點關乎看形勢、找出路，下巴則明顯表示實行的能力，下巴有力的人能踏實執行、堅持到底，不會左搖右擺、半途「死火」。

額寬廣、眼神藏、下巴靚等優點，可以搭建職場「上位」的階梯，危急時還造就一個讓你安全著陸的保護網。











想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好