玄學面相︱一張嘴看出誰是公司是非精！「吹火嘴」 6大性格特徵︰好勝心強、貪小便宜！嘴合不攏易惹上牢獄之災？是非做人情，消息靈通吃得開？

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空氣像凝固了。

朋友夾在兩個黑了面的同事中間，氣場彌漫著壓迫感，後來她才從另一個同事口中，得知發生了甚麼事。

原來同事A小姐昨晚在街上看到同事B太的丈夫和一個女人同行，狀甚親暱。A今天回到公司第一時間告訴了B太，同時有意無意公告了天下，結果兩個女人翻了臉、互不瞅睬。

我問朋友，告密者的嘴型是否有點異常？例如嘴唇特別突出，兩唇老是張開、吹火嘴……等等。

她讓我看A的照片。

果然是吹火嘴！即兩唇尖尖凸凸的，撮合起來好像在吹火（或像吹熄生日蛋糕上蠟燭）一樣，又總是合不攏。這「尖端」嘴型顯示以下性格特徵：

（一） 酷愛說話：本能是喜歡聽自己的聲音，你要他們閉嘴，簡直比死更難受。

（二） 好勝心強，常以專家或資訊中心自居。

（三） 為了證明自己與眾不同、接通天地線，有時會由小煲大、甚至無中生有，老作！

（四） 絕對不能守秘密，嘴合不攏，表示缺乏紀律，有某程度的任性，麻煩少的會散播是非；麻煩大的會行險僥倖，甚至惹上牢獄之災。

（五） 說話得理不饒人，鬥嘴時會窮追猛打，是厲害的對手。

（六） 貪小便宜及大便宜，因為他們認為自己超班醒目，理應受到高人一等的待遇，所以自尊心和貪心一起澎脹。

「麻衣神相」云：「口如吹火開不收，嘴尖衣食苦難求，生成此口多貪夭，蔭下須教破且休。」後兩句指這種相的人生活艱難，若頦下（下巴、嘴以下）生鬚的更會家破人亡。在現代社會，這種人又未必貧窮，由於性格喜歡吹牛，強項是打小報告和加鹽加醋，在這個訊息有價的年代，有時會被認為消息靈通，他們拿是非做人情，也可能吃得開、埋到堆。所以就算沒有真材實學，祇是裝飾門面，大吹大擂，也可以撈到風生水起，不過好風光不會長久，始終會有大破敗。

若有這種閨蜜、同事、下屬、配偶，就是一種人生歷練，小心隨時被其吹火嘴的火焫著。







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