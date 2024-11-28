玄學面相︱邊種人做生意要賺到盡？做事穩打穩扎、懂得把握機會有樣睇？從相格與氣場看待客之道！

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朋友本來只是敍述一件草根趣事，卻引發了市井相格的研究。

話說他要操肌，每天吃六隻雞蛋，為免胸大如艷星，他專門去街市物識無激素的天然蛋，最初在街市前沿找到A檔，價錢當然比普通蛋貴好幾倍，買了三個月，菲傭投訴雞蛋比最初的小了三分一。他於是去問老闆娘，誰料她瞪大眼睛，振振有詞說來貨就是這樣的，並不打算有任何補救行動。

朋友沒有就此死心，到街市兜了個圈，發現斜對面有個B檔售賣同樣牌子同樣價錢的雞蛋。這個老闆娘少了霸氣，多了爽氣，還有出色的幽默感。朋友買熟了之後，打電話去留蛋，說自己就是那個常來光顧的光頭佬，老闆娘敏捷地回應：

「哦！富貴哥嘛！得得得，留28隻，只收你100蚊，平啲俾你啦。」

朋友答：「唔好！呢D係辛苦錢嚟嘅，你照收啦。」

他們就在這十元八塊上互展豪氣，算是交了心。

朋友對玄學也有心得，我倆就兩個檔主的相格和氣場作討論，研究在這濕漉漉的街市、在這飛甩雞毛的工作環境下、兩個截然不同的格調。

A檔主是攻擊型，磁場極富張力：

a. 體胖面橫，眼小而鋒利，有時充滿焦慮，腦子像在不停地轉轉轉，看在那裹可以轉出多一點錢來。

b. 鼻頭尖、鼻翼薄，鼻孔露得很厲害，「發爛渣」時鼻孔擴張。

c. 太陽穴可以看到青筋，証明她人很緊張，好多事情都會介意。

這組合表示性格較固執，認為自己永遠是對的，不會為別人著想，做生意要賺到盡，凡事沒有迴旋餘地，容易起火和失控。

B檔主則穩打穩扎，但很會捕捉機會，磁場舒展而柔和：

a. 體型偏瘦，但眼神平和

b. 做生意常常微笑，沒生意時悠閒地哼歌。

c. 做人極具彈性，當朋友最初問她雞蛋的大小時，她說：

「無所謂呀，你揀吖，鍾意邊隻揀邊隻。」

朋友對我說：「咁樣嘅服務態度先係待客之道嘛，D蛋唔平喎！我當然無落手揀，我信佢。原來D蛋真係有大有細，佢揀咗D大嘅俾我，D細嘅佢就平D批俾人，唔會好似A檔主咁賺到盡。阿A檔主當日聽到我同B檔主嘅對話，好震憾咁同幫手講：『哎吔！佢俾個客揀喎。』此後我每次去買蛋，都大搖大擺咁喺佢面前行過，提醒佢失咗個大客。」

B擋主的服務態度當然優秀，她的EQ尤值得讚賞，竟然根據「十個光頭九個富」的民間信念，轉化成「富貴哥」這名堂，比「光頭佬」體面而性感得多了。

草根智慧，既亮麗又實際！







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