慈禧丈夫早逝、兒子先亡因八字全陰？命局偏凶、絕世孤星？但她一生榮華富貴，情慾生活多姿多彩，推翻純陰八字「命硬」之說？

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慈禧太后出名「陰」狠手辣，而且丈夫早逝、兒子先亡，這和她八字全陰有關嗎？但她作為中國第一把手，要風得風，要雨得雨，而且其私生活精彩絕倫，是後世不少戲劇小說的靈感泉源。

相傳她的八字是：



年 乙未



月 丁亥



日 乙丑



時 己卯

當然，這年月日時只是江湖傳聞。本欄志在娛樂，未曾深究，本期討論以此為例。純陰的八字是否如坊間說的那麼蒼涼可怕呢？

古說認為八字全陰的女命不吉，從前「說親」要夾八字，媒人拿到全陰八字都不敢去sell啦，因為民間普遍認為這是「命硬」的標杆。根據「純陽不長、純陰不生，陰陽組合，萬物皆長。」這說法，全陰就是陰陽失衡，所以推斷這命局偏凶。

慈禧的丈夫咸豐帝死時才三十歲，其親生子同治十八歲便病逝，連過的光緒也早於她過身，根據古時的概念，她的確是「絕世孤星」。

但她的私生活一點都不孤單，應該以多姿多彩形容，情人個個俊朗精彩，據傳有官有商、有中有外。

最出名的情人是恭親王奕訢，他外型清秀，才華出眾，亦曾經共過患難，兩人合力發動辛酉政變，剷除八位顧命大臣，野史稱兩人有私情，但慈禧事業愛情難兩全，結果兩人發生權力之爭，女勝男輸，恭親王喊到最後。

慈禧寵臣榮祿據傳曾經是她入宮前青梅竹馬的初戀情人，榮祿豐神俊逸，又非常「識撈」，很得她的歡心，為內務總管，在禁宮來去自如，還傳慈禧於47歲時懷了一次孕，就是他的骨肉。

慈禧雖然人到中年，由於保養得宜，竟然吸引了比她年輕很多的滿族公子伯彥鈉爾蘇，兩人一次在頤和園邂逅，可謂一見鍾情，成了情侶，但此事被他父親知道，嚇個半死，迫他斬斷情絲，他選擇服毒殉情。

慈禧的浪漫史，還伸延到民間，野史記載光緒八年春天，李蓮英遇到古董商人老白，見他俊美非凡，便獻給「老細」，老白在深宮逗留了個多月，獲得豐厚的獎賞。

慈禧在情人品味方面，又傳是中外兼蓄，她那傳說中的英國情人巴格思爵士寫了本「太后與我」，簡直是「官感大爆炸」，春意大放送，不過他的敍述疑點甚多，應該是老外自己泡製的京華春夢。

泛觀慈禧的浪漫史，雖然丈夫早歿，自己又不斷在權力鬥爭中翻滾，但一生情慾兩不缺、富貴大豐收，年輕時風華絕代，年長時無上權威，八字全陰必凶的假設，可能幾假。







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