2025年初六氣場混亂，非開工吉日？初九、初十上班有著數，年尾大掃除、還神、團年好日子參考詳情

加入最愛專欄 收藏文章

蛇年開工日非常吊詭。

蛇年農曆年假後上班第一天，年初六，碰巧是立春，而立春又碰巧是晚上亥時（十時十一分）才開始，這就衍生出一個大問題了。

立春、立夏、立秋、立冬的前一天，都是四絕日，絕即是無生機啦，在絕日上班，事業無機，真係大吉利是！

所有四絕日都大事不宜，因為在兩個季節之交，氣場混亂，影響人的情緒和思緒，容易做錯事。在相學而言，這些日子會出現奇怪的現象，人們的氣色會比較矇矓模糊，須待立春正式來臨才開始清晰，就像一副啤牌在洗牌之中，局面未明。何況立春前後，兩年的磁場在變動、氣色在交替，有些人會大變；有些人只是微調。總之，立春前24小時，是灰色地帶，宜靜不宜動，任何重大決定，都要hold住，如果以此為一年工作運的開始，實屬不智。

為避免蛇年開工便搬石頭砸自己的腳，就要揀個好日子。

蛇年的八字：



年 乙（木） 巳（火）

月 戊（土） 寅（木）

日 癸（水） 卯（木）

時 癸（水） 亥（水）

乙巳年宜順應旺木之勢，以陽光解春水之寒、再以土壤洩秀。

年初六灰濛濛，翌日初七無火，無著數，年初八，乙巳日，地支與立春八字時柱冲（巳亥冲），亦不宜。宜考慮：

（一）年初九 新曆2月6日星期四



（二）年初十 新曆2月7日星期五

至於龍年埋尾，可參考以下日子：

大掃除、還神

年十九 新曆1月18日星期六，丁亥日，地支寅亥合（2024年立春八字月柱地支為寅木，八字用神為木火），祭祀、祈福、掃舍都可以。

團年

年廿六 新曆1月25日星期六 甲午日，一柱木火，上吉。

切記不要在年廿七（新曆1月26日星期日）團年，是日為破日，容易破壞關係、影響和諧。

年廿八、廿九（今年沒有年卅），兩日五行都是半火半金，好壞參半，與龍年立春八字唔啱key，年廿八寅申沖，廿九兩申劈木，但現代人講求方便，可能無你咁好氣。

擇好日、好辦事、事事易喔！







【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇