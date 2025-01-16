蛇年運程｜屬蛇有危又有機？屬雞可呼風喚雨，屬牛有利藝術文化發展，屬鼠事業有大發展

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今期談蛇生肖、與其歲合的朋友雞和牛，還有得米的老鼠仔。

蛇今年有危有機。

肖蛇的人今年行出嚟有個勢，公事上多人俾面；社交上頗為活躍。工作上容易水到渠成，提出的倡議、參與的project，不只被老細開綠燈，亦得其他部門支持。所以今年未必發大達，但運程OK嘅，這是由於「歲駕」吉星的照臨，就如九五之尊出巡，場面壯觀、前呼後擁。這儀仗隊還有一員猛將「天解」，就如G4（保護重要人物的VIP Protection Unit）護主，專替蛇皇蛇后掃地雷。

不過顧名思義「天解」星既然解厄，就往往有「厄」，包括：



1. 劍鋒：金屬引起的傷害，由刀剪的損傷至交通意外都有可能。



2. 血刄：血光之災，例如小手術。



3. 浮沉：事情懸而不決；或因缺乏突破、事情反覆而煩悶。

這些都是小事，有「天解」星拆掂。

雞



雞（酉）與蛇（巳）合，由於係friend，今年運程暢順，有「將星」加持，此星代表威望、領導能力、號召力、受人尊重。今年八字行正好運的雞能呼風喚雨，流年平平的亦有人「聽你支笛」。加上有「三台」星，即有群眾基礎，事業上有職有權；社交上多人點讚。這年也喜歡去湊熱鬧、做party animal。



凶星有「五鬼」，「玄府」、「的煞」，即可能有暗中的破壞力。人紅自然有人眼紅，不要太「得戚」，好在有粒「地解」星，代表問題會迎刃而解。

牛



巳酉丑（蛇雞牛）合，合成金局，情比金堅，牛仔今年有太歲照住，沒有大挑戰，但也沒有大彩蛋。



牛仔的性格本是傾向踏實，不如雞族般愛炫耀羽毛，牛會老實地吃草、老實地工作，在平談中找幸福、在安穩中尋快樂。今年就開正佢嗰瓣，會平淡、平穩，在蛇年「吉星大抽獎」中，把獨得一顆「華蓋」，今年會有時間、空間、心神去作哲學性的追尋或宗教上的探究，提升身心靈。從事藝術、文教、宗教事業的牛牛會有景，好好把握喔！

鼠



俗語說「蛇鼠一窩」，其實蛇（巳）屬火、鼠（子）屬水。兩者五行雖然南轅北轍，但老鼠仔今年威震武林，有「紫微」皇帝星坐陣，不只有帝的勢、還真有實權，可以指點江山，在事業上應可再上一層樓。還有「龍德」、「玉堂」這些星相助，借得東風，自然努力有成。老鼠仔今年有大茶飯、大發展。



但高處不勝寒，切忌意氣風發，小心「暴敗」、「天厄」攪破壞，而且逆轉可能來得很突然。老鼠仔在權力高峯要保持清醒、冷靜應變。

下期續談其他生肖。







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