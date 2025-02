玄學面相︱從大S徐熙媛面相見一生情深緣淺︰如湮似霧眼神、精緻尖削下巴情路披荊斬棘

加入最愛專欄 收藏文章

有些人需要愛情,就像需要氧氣一樣。

憑「流星花園」爆紅的徐熙媛(大S)突然病逝。其一生星光燦爛,情史更豐多姿,在情路上披荊斬棘、在愛海中乘風破浪,在現實中演活了一個為愛而活的女人。

她的相完全流露出對愛的沉醉:

一. 眼神如湮如霧



這雙帶著笑意,又充滿水光霧氣的眼睛,看世界只看到愛人,若一天不戀愛,生命便變得沒有意義了。這種眼神帶很強的夢幻感和渴求,需要永遠在愛的滋潤中。因春風沉醉,所以勾魂攝魄,她看著你,就像發放愛的呼喚,桃花盛放。除了吸引異性,還勁吸粉絲,在娛樂界容易大紅大紫,但在人生中容易大起大落。



這矇矓的眼神亦可能代表感情多變,往往不是長壽的特徵,一代天嬌瑪莉蓮夢露,眼神就如夢如露,也未得享天年。

二. 下巴精緻尖削



下巴尖尖的美人胚子,在感情上非常倚賴對方,需要對方嘘寒問暖、愛在心中、捧在手上,這種倚賴性和不安全感反映在她不斷要對方寵愛和關懷。相對而言,面方的人自給自足、耐得住孤單。面尖的人則對「我寂寞、我凍」完全缺乏免疫力,亦因此可能不斷Fall in and out of love.

大S在情場的緣起緣滅是娛樂版的追蹤材料,徐熙媛公開的戀情有五段,男主角都知名:

一. 「黑人」陳建州,交往七年,再見亦是朋友。

二. 現任丈夫韓團「酷龍」成員具俊曄,後因男方公司干預而分開。

三. 「流星花園」的配角藍正龍,當時她已是一線紅星,卻深深被這陽光男孩吸引住,主動追求,情牽四載。

四. 周渝民,兩人由「兄弟」變為戀人,兩年玩完。

五. 「京城四少」汪小菲,二人相識49日,只見過5次面便閃婚,十年後離異,因子女撫養和生活費的問題鬧上法庭。

正當她心煩又心傷之際,具俊曄再出現,重續前緣。他說自己前世一定是拯救過地球,此生才娶得如花美眷,兩人婚後頻頻甜蜜放閃。

經歷了愛情跌宕,徐熙媛凝鑄了愛的智慧:

「很高很高的溫度,才能讓玉米開成花朵。

很多很多的練習,才能讓愛情煉成幸福。」

她的豁達,也令人懷念。

徐熙媛說過:「我最想要的告別式,就是要開心、歡樂,大家喝我最喜歡的香檳,吃好吃的東西,大家來了,千萬不要哭喔。」

愛過,不枉此生!