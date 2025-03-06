家中也有「刀劍煞」？旅遊紀念品和家中利器要小心擺放，易生爭執做事遇阻滯，甚至扭傷跌倒！

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生活本來不容易，所以「觀音借庫」萬人空巷，人們相信飛來的橫財，卻偏偏沒留意風水上的飛來橫禍。

香港有不少旅遊狂兼購物狂，到世界各地都不忘大買紀念品，以示曾到此一遊，他們到日本、歐洲或國內古蹟有時會購買武士刀或各式匕首，覺得很有型，但放在家中則可能自招不吉。

有說古劍或古武器可以鎮邪，但又衍生另一堆問題：

1. 現代的居住環境有那麼多邪可鎮嗎？

2. 若真是古劍，很可能在古戰埸上沾了血跡「更容易惹來靈體，那是本來無穢物，何必惹麻煩？

3. 若是現代製品，不知有多少僻邪作用？而且現代人又熬夜、又愛凍飲、又少晒太陽，陽氣已嚴重不足，恐怕未收拾邪靈，自己已先被修理。

如果真買了稀世奇珍，自己愛不釋，要朝夕相對，也要注意：

a. 切忌放在睡房或洗手間，因太貼身而且時間長。

b. 不要懸在門楣上（香港地方淺窄，有些人會選擇掛在客廳通往睡房的入口上），這樣子是出捱一刀、入捱一刀！

c. 莫擺在樓梯口，道理與b同。

d. 鏡子對面也是大忌，因為刀劍煞會雙倍奉送。

還有，家中用的刀剪利器必須留意，用完最好放入櫃桶，而且刀鋒要向外。這些常用利器其實比刀劍紀念品的傷害更「深入民心」，因為裝飾性的武器絕大部份未開鋒，而家用的則鋒利無比，殺傷力也更大。無論如何，刀劍或利器暴露在外，小者影響家人感情，易生爭執，或做事無啦啦遇到阻滯、被小人殺個措手不及、功敗垂成；大者扭傷跌倒，甚至骨折。要受皮肉筋骨之若。

有一個上世紀的個案：某大宅建成後，入住者常常患上頑疾，一個接一個，於是請風水師來審視，他細觀巒頭理氣，都屬上佳，唯獨發覺一條柱有古怪，說要保家宅安寧，必須拆柱，主人也言聽計從，破柱之後發覺內藏一把刀！真不知有甚麼仇怨，竟然咁大整蠱！

現代建築商當然無你咁得閒，建屋送刀！但港人旅遊歸來，戰利品武器容易變成「自製炸彈」，而匆忙的煮婦或煮男可能忽視刀剪的擺放，因而引至禍從而降！







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