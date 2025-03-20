玄學面相︱立體下唇性慾旺、下巴稍尖愛證明自己，風流才子雨果︰演講一次比做愛四次更費力！

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才子風流，古今中外都有Shining examples。

最近朋友到法國參觀復修後的巴黎聖母院，端的是美輪美奐，可惜沒有了歲月的滄桑痕跡，這令我想起十九世紀法國大文豪雨果的「鐘樓駝俠」，這巨著就是圍繞巴黎聖母院發生的澎湃故事。

雨果Victor Hugo的情史也很澎湃，有人說他風流（他喜歡炫耀自己的性能力），亦有人叫他「渣男」。

看他年輕時的畫像，額寬額廣，明顯出自名門，父親是將軍，乃崇拜拿破崙的高級將領，母親也有學識，而且很有主見。父母因政見不同和有第三者，在他16歲時分居，不知道這有否影響雨果的愛情觀。

他的畫像當然流落出世家子弟的風範，但畫像肯定沒有修飾的，是那輪廓清晰、上薄下厚，而且下唇較突出的嘴唇。

相學上，嘴唇傳達的訊息是上情下慾，雨果那非常立體的下唇，代表性慾旺盛。而且下巴稍尖，反映出一個人缺乏安全感，可能要常常證明自己。

他的人生也似乎證實愛情並不安全。

二十歲時，他和青梅竹馬的Adele結婚，婚後她讓他戴綠帽，而情夫竟然是他的好友兼粉絲。

不過他也沒有「蝕底」，私生活多姿多釆，是個「性愛達人」，對象包括妓女、交際花、演員、歌手、貴婦。他連兒子的女朋友也有興趣。

他以自己性能力強旺為榮，婚後告訴朋友，新婚之夜，他勁到Adele求他不要再來了。七十歲時挑逗少女，八十歲時仍勾引女僕。據說死前還想著女人。他認為做愛是世界上最愉悅順暢的事，他說：「講話費力，演講一次等於做愛三次！」跟著補充：「甚至四次。」

不過，事情也有另一面，當Adele潦倒至出賣與他的紀念品時，他都悄悄買下，而陪伴了他五十年的茱麗葉寫了近二萬封信給他，可見他也有可愛之處。

除了以才華和風流馳名於世外，他還無意中創下了一項世界紀錄，就是寫了世上最短的信，他當時向出版商詢問新書的銷情，僅有「？」，回覆是「！」，即大賣。

這「！」也正好標誌他的性愛狂舞與才氣縱橫。







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