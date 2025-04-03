玄學面相︱睇樓必睇：業主面相如何影響風水？開揚相格、平和眼神反映間屋風水好？宜多微笑改變磁場更從容

加入最愛專欄 收藏文章

開揚面相、上佳氣場，人見人愛，花見花開！

有一次去睇樓，開門的業主揦埋口面，這已經令單位扣了分，因為業主的氣場其實與樓宇的氣場有關，如果主人的面相開揚，神情爽快，這反映出他居住的環境也可能開揚明亮、氣流通暢。反之，像這位「黑面神」，「面鞋口鞋」，明顯是情緒不舒暢，也顯示他運程有阻滯。亦可能間接表示樓宇的風水有問題。

這並非純屬猜測，賣樓的原因，就能印證這說法。一次遇到一位面相開揚的業主，大家談得投契，他透露自己兩年內升了兩級，家裡又添了個寶寶，要換間大點的屋，那就證明這單位旺丁又旺財。回到面相揦住的業主，我當面不敢問出售的原因，但從經紀處得知，他是炒燶了股票，結果要賣屋補倉，那麼這單位的風水好極有限啦。

怎樣才算相格開揚呢？

從面上特徵來說：五官的配置恰當、空間感好，不會面大五官小、或面小五官擠迫；又眼神要平和溫暖，不陰沉、不彈跳、不閃爍。

從感覺來說，總之令人舒服啦！

再舉一例，有位女友，說不上傾國傾城，但相格開揚，你一見她，便會覺世界美麗、天下太平。

一次她與書生男友午膳，盛惠五百大元，侍應說不收咭，書生身上沒有足夠現金。兩人傾囊總算湊夠數，但發覺沒有錢給小費了，書生再搜括了一會，找到五元，就不經意地放在銀碟上。

侍應登時面黑，擲回硬幣。

書生於是面色發青，他一生埋首經卷，幾曾遭過如此白眼，正想口誅（炳佢）筆伐（寫投訴信），女友見勢色不對，輕輕拍一拍他手肘說：

「唔駛嬲，下次唔幫襯，無謂死細胞！」

一場風波就此消弭了。

相格開揚的人就是EQ高，特別可愛。

但若已經相格不開揚，怎辦呢？

It’s the attitude, man！

世界萬法，存乎一心，只要擴大自己的心量，容納更多的人和事，放下情緒和自尊的包袱，就能豐富自己的能量。

但請注意，你擴大了自己的胸襟、開闊了自己的眼界後，面上的五官不會移形換影、各自走位，而是你的相會「鬆」了，從前那種壓迫感、那股怨氣或者怒氣會消失，人會從容了、平和了、快樂了，別人會感覺到你的磁場變了，你會更受歡迎。

還有，多微笑。一個人就算相貌多不討好，若帶著陽光走進來，也應該不會被人拒絕！







【你點睇？】立法會年底換屆，民主思路湯家驊指，市民不滿意本屆議員只懂追捧中央言論、不熟悉所審議法例等，你是否認同？► 立即投票