玄學面相︱私生子有何相貌特徵？民初詩僧蘇曼殊完美鴛鴦臉揭悲情身世，絕世才華三度出家與還俗多波折

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暮春，櫻花如霧。

吟詠櫻花最著名的，相信是民初詩僧蘇曼殊。

這位襌門才子有傳奇的身世，也有傳奇的一生，既遁空門，又落紅塵，三度出家，三度還俗。

他的面相早喻示了飄泊、動盪、悲情但精彩的人生。

蘇曼殊那首廣為傳誦的櫻花詩就與他的身世有關，先看詩篇：

「春雨樓頭尺八簫，何時歸看浙江潮？芒鞋破缽無人識，踏過櫻花第幾橋？」（本事詩第九首）

這詩含蓄婉約地寫出其流離酸楚，憂而不傷，餘韻絕妙。據說他當時東渡尋母，亦正值人生低谷，感慨甚深。

其淒楚部份源於他是混血兒兼私生子，在日本出世，父為茶商，在日本經商時納了河合仙為妾，但又和她的妹妹河合若子偷情，生了蘇曼殊，他出世後由養母河合仙撫養，養母對他視如己出，但他六歲時被父親召回中國，自此遭後母大陳氏虐待，七歲時因身心俱受折磨，大病了一場，竟被棄於柴房等死，後來還是父親良心發現，延醫診治，才撿回一命。有說這坎坷的童年，埋下了日後瘋狂放任的種子。

蘇曼殊在當代名滿天下。他聰穎過人，二十多歲才跟隨近代思想家、革命家陳獨秀學寫詩，陳對他的評語是：「曼殊是一個絕頂聰明的人，真是所謂天才。」這聰明的學生又多才多藝，是詩人、畫家、翻譯家、還是個熱血的革命家。

他的面相流露出敏感、悽愴、強烈的感性和澎湃的情緒：

一、眼神憂悒：他特殊的身世、飽受委屈的童年，加上長大後多情多劫，令他的眼神有說不出、揮不去的郁鬱。

二、完美鴛鴦臉：他兩眼、兩眉、兩耳、兩鼻孔、嘴唇兩邊都不對稱，這表示：

a、他有不只一個母親（鴛鴦臉在現代則代表有多過一個母親或父親。若衹是鴛鴦眼，則可能揭示父母性格迥異，引至較少溝通。）

b、情緒極不穩定：行為狂妄、思想叛逆，這是他多次進出佛門的原因之一，但感情跌宕，也為其詩文提供靈感和感染力。

他的率性任情，和縱情大吃（有說是補償兒時的匱乏，亦有說是刻意慢性自殺）直接危害其生命，他祇活到35歲。

上天真是和他開了個大玩笑：給他多才，讓他多情，卻又安排了超多波折，這些都反映在他的鴛鴦臉上，喻示他遊走於佛門清虛境界、與青樓烟花柳陌（注）之間的「跨界」傳奇。

注：據說蘇曼殊雖然留連青樓，但止於禮，祇是喜歡那裏的氣氛。他臨死留下字條。僧衣葬我」，即還是選擇以僧衣的外相作別滾滾紅塵。







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