玄學面相︱情場獨身面相三大特徵︰鼻高難服侍，眼突火爆，唇薄情薄易出口傷人

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有些人初相識時是蜜糖，相處下來就變苦澀！

有位鑽石王老五朋友，常常換畫，但還是不停有美女速遞，而他又永不「黐身」。

我問他為何能如此「清醒」？他答：

「女人好麻煩！我做服務行業，面對大多是女性，女人之難服侍、吹毛求疵、輸打贏要、小氣刁蠻實在惡頂。當然女人亦有可愛之處，但不足以叫我以一生自由嚟換取。」

「咁你遇到挫折受傷時都要有個愛錫你嘅人嚟包紮傷口㗎。唔通你唔想做人心中嘅主角咩？」我問。

「唔想！人始終係寂寞的，有問題只會自己解決。我亦唔想分擔人哋嘅煩惱。」

「咁你唔需要愛情咩？」我天真地問。

「唉！你Ｄ女人真係傻，你唔明白——愛情係假嘅！」

「吓，咁震撼！」

「最初可能短暫存在嘅，但時間一耐，尤其是結咗婚，佢就會現出真身，分上、中、下三個grade，上等嘅化為感情；中等嘅化為習慣；劣等嘅化為枷鎖。」

「所以你每三個月就換一個女朋友？」

「係呀！女人嘅甜蜜保鮮期大概係三個月，跟住就開始哦你、管你、輯你，咁我就會一腳伸佢出街！」

他之所以在情場上如此收放自如，和他的相學特徵有關。

一、鼻高：鼻樑高聳的人志氣遠大、水準高超。說得好聽是有要求，說實話是難服侍。他對任何事情，都有自己的一套看法，不容易被人影響，更不會妥協。在男女之間這需要包容、讓步的遊戲中，他會自己訂立遊戲規則——他的規則。而且堅信這規則是最好的，因為鼻高的人傲視同群、自信爆燈。

二、眼突：同樣是爆——火爆， 其忍耐力的門檻極低，凡事都要自己「揸弗」，稍不如意，明明笑著都會「發爛渣」。

三、唇薄：雙唇太薄的人，也情薄。在情場打滾，說閃就閃，而且說話反應太快，容易出口傷人。

綜合以上各點，這種人當然不是「執子之手，與子偕老」的材料，因為無論你對他付出幾多，他愛的還自己！不過他有他的清醒看透，願者上釣啦！







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