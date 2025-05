玄學面相︱特朗普浮誇身體語言富攻擊性，愛指點絕不留情；新加坡總理黃循財眼神及步履穩，務實相格做事貼地

加入最愛專欄 收藏文章

從玄學角度看,大國與小國的領袖當然有不同的相格。

老子《道德經》說:「治大國如烹小鮮。」旨在告誡大國統治者,在處理國家政務時,要如烹煮小魚,盡量小心從事,切忌開腔過度、不斷翻騰。

特朗普則示範反面教材,反轉全世界。

這智慧反而被非治大國的新加坡總理黃循財善用。他在現今國民經濟恐慌、急求避險的心態下,上周贏了一場漂亮的選戰。

去年五月,我看他剛就職的直播後,描述過他貌不驚人,卻勝任在夠「穩」:

一、眼神穩,緊扣住觀眾的注意力,不會左搖右擺。

二、步履穩,沒有足下生風,但清楚俐落。

三、身體語言沉實,沒有誇張的手勢,吸睛的幅度,但自然有說服力。

四、語言邏輯清晰,節奏明快。

當時有朋友說他鼻子有缺陷,山根較低。但我覺得這樣反而令他做事貼地,不是講演技,他的務實相格和鼻子配合起來,就是「夠使夠用」,事實證明,他穩健的政績在上周的大選中,為其黨帶來壓倒性的勝利。

特朗普則剛好相反,飛揚跋扈,野心爆棚,手段爆辣,除了以巨額關稅折騰全世界之外,還顛倒黑白,噏得就噏,他身體語言的缺乏節制、說話表述的缺乏邏輯,完全配合其輕浮狂燥、盛氣凌人的性格。

當他和「白宮群英」在國際媒體直播中「圍毆」澤連斯基後,沾沾自喜地說:This is going to be great TV (勁騷呀!)。可見他志在表演。

他的「動相」非常aggressive,擺明戰鬥格:

一、他喜歡張開雙手,像擁抱權力。而他肯定很喜歡做老細,無論是炒下屬的上司、還是搶別國資源的總統。

二、他和人辯論時,別人祇會轉過頭來,他卻整個人轉過身來,全面向著對手,是所謂的full frontal attack(正面攻擊)。

三、他想強調一點時,最習慣指指點點,這通常被視為一個不禮貌的動作,但當他在電視真人騷:"The apprentice"中負責炒人時,這動作就成了他的招牌,在他再當選之後,更加好用,以提醒全世界,我係「大佬」。

四、OK手勢,即大姆指與食指合攏,同時豎起其餘三隻手指。本來這表示確認一件事情,卻常被他用來分散注意力,記者明明問他某政策有沒有成效,他就大吹大擂,做這手勢以示「掂咗」,事實是交白卷。

五、手刀:示意手起刀落,絕不留情,這不祇是權力表徵,他還說得到、做得到,整個部門都給他剷起。

再回頭談「治大國如烹小鮮」,特朗普背道而馳,狀若老千、瘋瘋癲癲(註)。黃循財則踏實慬慎,穩穩陣陣。

觀乎兩人動相,是人是賊,真相大白。

註:他的行徑瘋癲,祇是極度施壓,不擇手段,並非真的瘋了。







《說說心理話》「星二代」有甚麼壓力?姜大衛兒子姜卓文參加《造星》:雖然輸了比賽,但卻得到很多!分享如何學會面對問題及成長► 即睇