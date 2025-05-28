端午節陽氣盛！午時水泡浴、灑屋提升宅運，硫磺香驅邪，壇香招貴人

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端午，除了佳節同歡之外，亦蘊含陰陽哲理，如果適當地利用這天特盛的陽氣，在個人運程上，可以增財催貴；在環境學上，也可以驅邪防毒。

我們趁端陽佳節調教一下自己和家居的磁場，可為下半年鋪路：

甲：家居增陽氣

一、以「午時水」灑屋、是日午時（上午11時至中午1時，可到大自然的清泉或瀑布取水，讓清水曬半個小時太陽、吸收正陽能量之後，回家以新鮮艾草（街市有售），灑遍全屋，由高至低，由内至外，最後灑淨門口， 以提升宅運。

二、硫磺香結合「午時符」：有朋友對民間習俗時特別有研究，她說舊時端午流行燒硫磺香，其實是古代的pest control，這硫磺香呈漂亮有趣的綠色，祇可以用於戶外，現代居於獨立屋或村屋的人，可以於午時在花園或後園燒硫磺香，以驅蛇去蟲。她又介紹「午時符」，符上有朱砂紅字：「五月五日時節，官非口舌疾病蛇蟲鼠蟻蚊皆消除」。古時貼在大門，現時可在屋内焚化，以辟邪驅魔。兩樣都在衣紙店有售。

「午時符」可以辟邪防毒。

硫磺香的作用是驅蟲殺菌，只可用於戶外。

三、令家居光亮整潔、這天陽氣充滿一室，去除家水中的陰氣霉氣。

乙：個人增運氣

一、以「午時水」，在當日午時，輕印頭頂、臉頸，一直往下拍。又可用「午時水」加菖蒲、艾草、暖水泡浴，有轉運功效。

二、端午當日陽氣最旺，想upgrade自己運氣的人，可於早上曬曬太陽，增加能量。

三、有說若在正午於家中財位（今年流年財位在正東）成功立昼，一年財運亨通。

四、吃棗糉望「早中」，家中若有莘莘學子，可吃紅棗糉子，取旺文昌，早中狀元（現代學霸）之意。

五、香包香水：可以配帶香包（内有艾草、薄荷、雄黄、薰草、丁香。）講求方便的，於正午噴香水在臥室和睡床上（必須選花香），可旺桃花。

六、燒檀香增貴人運，正午在大廳、書房點檀香，可以提升個人名氣，吸引貴人提攜。

說到這裏，大家都意識到，端午午時，一定忙到「抽筋」，這樣一條龍進行提升運氣工程，時間緊迫。忙完就歇下來享受棗糉，希望吉星照拱、一年順利笑到最終！







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