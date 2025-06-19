玄學面相︱雙唇豐厚重物慾、重情慾，額斜兼窄思想極端，鼻子短小愛搵快錢

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偶然看到網上推送的一則「慾海奇花」舊聞。

自由世界，搵錢方法五花八門，但如此豐滿澎湃地擁抱性慾和物慾的例子，實屬罕見。

英國 Nottingham的chloe十九歲時接受Daily Mail的訪問，照片中這位艷妝少女豪乳豐臀，一頭狂野的長髮，鬈曲地流瀉在巨乳上。腰粗，版黑色喱士内衣緊緊地裹著，大腿呢，祇可以用健碩來形容，還穿上粉紅色喱士襪頭的絲襪，一副「整裝待脫」的姿態，旁邊擱著她的「公事包」，內有各式尺碼的避孕套，BB油、性玩具……等等。

她說自己十七歲開始性工作，一晚能收到二千英鎊，她稱自己需要這樣豐厚的收入，才能支持她豪奢的花費，尤其是美容方面的巨額支出。

雖然在英國，付錢給十八歲以的性工作者是犯法的，但她在網上賣廣告，而這平台沒有查證她的年齡，她從事這行業已幾年了，她常以此自豪：

「我所有朋友都知道我做呢行，我亦話俾全人類聽，我唔覺得有乜唔妥。」

她明顯樂在其中，而且說同齡少女也陪人睡，不過是免費而已、言下之意是：你哋就傻啦！我就錢財性趣兼得呢。

這麼有個性的人辦！讓我們來見識一下她的相格：

身相：她身材豐滿到爆燈，胸奇大、臀奇豐，看來像一座肉山。

她這豐胸盛臀，有一派相學認為是性慾強旺的表徵。

所以從事這職業，可謂有先天條件和心理質素。

面相：

額斜額窄：長大時家庭環境應該不佳，處事往往欠理智，傾向極端想法和反傳統行為。

鼻子短小：喜歡搵快錢，沒有長遠打算，使咗先、玩咗先，其餘好少理。

雙唇奇厚：差不多達孖腸比例，中國相學認為上情下慾，即上唇厚是重情；下唇厚是重慾，但如此豐厚的雙唇是代表物慾、情慾均達「神級」。

雙眉飛揚：習慣自己主宰自己命運，非常適合有獨特見解的個體戶。

在這個花花世界，人慾滾動、財也滾動，她找到了一個「雙贏」的職業，為現代浮世繪加添濃色艷彩！







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