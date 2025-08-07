家居風水︱無敵海景樓是風水陷阱？「反光煞」不利財運及健康，凶煞化解方法

加入最愛專欄 收藏文章

無敵海景是「人生勝利組」獎盃，但無敵是否就是無憂呢？

購買或租住臨水物業，無論是貼近海邊、河邊或泳池，都可能掉進「反光煞」的陷阱！這是指太陽照在水面折射產生的光害。若果水的面積不大，那麼反光效果比較柔和，可能祇是水光粼粼，遊離在天花板而已，還有點超現實的浪漫。如果反光面積大的，陽光加水光，澎湃湧來，就造成風水大煞了。

有朋友住在維港海畔，晴天可以看到多帆並舉，晚上又可以欣賞受到香港標誌的三帆漁舟在海上穿梭。但每逢夕陽西下，汲水門一帶的海域便會「燃燒起來」，令人的眼晴都張不開，所以日落前他是不回家的。

其對面單位可享璀璨煙花海景，但反光也更轟烈。男主人由昂首闊步地住進來，幾年下來，已變成身僂步碎，聽說是患了一個很折騰的病，女主人呢，不知是因為擔心丈夫的健康，還是自己也受煞，最初是精神俐落、有型有款的，後來也告別了英姿颯颯，提早步入滄桑暮年。

「反光煞」亦不利財運。有位「撈偏」的富豪，買了面對大泳池的豪宅，黃昏時也體驗到反光的問題，於走從台灣重金禮聘了一位風水師傅，我一位朋友是替他裝修的，老細吩咐，在某年某日吉時，待師傅作法之後，就可以進去開工。他按時入屋，立刻嚇到腳軟，因為全屋佈滿血跡！原來那師傅就地斬了一只公雞，把牠的血灑遍全屋。我猜此舉是以雞血代人血，以應血光之災。不過那只公雞是白白地犧牲了，因為牠不祇未能令業主的運氣飛升，反而急轉直下，老細以「著草」收場，一無所有！

反光煞明顯影響人的財運和健康，有財散人離之凶應。那麼有化解的方法嗎？可以說有、也可以説無！

「反光煞」的害處有多大？要看水的面積，有沒有刺激宅盤的凶星，主人的八字格局高低……等等，有趣的是，八字靚的人可能整天不在家、或常常不在港、或者是在世界各地都有住宅、或有些移民，這就避開了大煞。

但普遍來說，反光面積大的，好難救，最好搬！面積較少的，可以落遮光簾。有人提議用植物遮擋，但一來太高的植物不宜置於室內；二來如果宅盤這宮位有3、4飛臨，綠色力量未能擋煞之餘，還可能令屋內的人失眠、抑鬱、患上情緒病等。

無敵海景可以提供灔㶑風光，也可能帶來兇煞之光！







