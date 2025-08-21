寵物讀心術有幾玄？搵笨或準確感應？寵物心事與失貓尋回的迷思

加入最愛專欄 收藏文章

心靈感應肯定是有的，但寵物讀心師與動物的溝通，有多少是真實？是迷思？甚至是老作呢？

有位貓双朋友，被貓兒狂叫弄得整個人瀕臨崩潰。

她本來已有一只活潑可愛的猫咪，後來又收養了一隻流浪貓，初初回來，一身是病，後來她用了不少金錢和愛心，終於把牠治好了。誰料重生的貓不久便露出「街霸」真面目，企圖欺凌「原居貓」，但後者也非弱者，奮起頑抗，結果打成平手。街霸眼見無法做「老大」，便企圖「獨佔」主人，無論她走到那裏，就算上廁所，一於死跟，後來更變本加厲，一看不見主人便大叫不止，日間都算了，晚上全家被牠叫得「火都嚟埋」，朋友祇好抱貓到客廳睡，這樣才天下太平。但貓是睡好了，人卻眼光光，幾晚下來，成個散晒！

我提議她一是找動物訓練員、糾正牠的行為，一是找寵物讀心師、梳理牠的情緒。

她從網上找了一位讀心師，向他陳述了當下的苦況，又解釋貓兒早已絕育，所以沒有「叫春」的可能性。

讀心師來了，但卻沒有解答任何specific問題，祇重複這只貓認為自己是人，牠覺得這個家是牠揸fit的，一切生物都要聽牠使喚，所以想叫就叫，不分晝夜。讀心師逗留了一小時，盛惠一千大元。

我覺得這答案有點匪夷所思，如果牠在這屋出生，或者在出生不久便來這裏，那麼認為自己是一家之主，尚有可能，但牠分明是流浪貓，在街上一定他被貓欺負過，否則亦不會弄到遍體鱗傷，怎會剛進新環境便覺得自己是「老細」？

這讀心師的「無料到」很快便得到證實。

偶然和一群朋友談起，原來其中一位也曾受騙，她走失了愛貓，心急如焚，剛巧也是請這位讀心師幫忙，付了錢，傳了肥貓的照片之後，便和他通電話，他安慰她說。

「你放心，牠祇是去了附近一個公園生產，生完就會回來。」

「吓！牠是貓公喎！」

這個讀心師分明是創作低手，但我們也不能就此抹煞讀心師這門學問，我有朋友真是通過一些有良心、有功力的讀心師找回失貓、或者成功解決寵物的情緒風暴。

要找寵物讀心師，必須由見過實證的朋友介紹，否則所謂與動物溝通，可能是天馬行空、搵笨告終！







