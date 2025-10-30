羅浮宮天價國寶被盜案：三位王后的離奇命運，24億140卡巨鑽未被垂青藏耐人尋味之謎

加入最愛專欄 收藏文章

羅浮宮天價國寶被盜，珠寶主人中三位王后都有離奇命運。但在同一展櫃價值24億的巨鑽卻未被劫匪垂青，這是因為它有耐人尋味的「身世」嗎？

流瀉著藝術風華的羅浮宮博物館，最近因驚天劫案而頻頻見報，媒體都著眼於失物的歷史和金錢價值，我卻聯想到曠世珠寶與離奇命運的屢屢相逢。

這些被盜的舉世奇珍，大部分屬於三位絕色美人，她們都享有舉世無雙的尊貴，皆是一國之后，又都曾在法國宮廷呼風喚雨。

一、被劫的藍寶石王冠、項鍊和耳環是拿破崙贈給他繼女Hortense 的，她是拿破崙第一任王后約瑟芬的女兒，因為貌美，在宮廷很吃得開。雖非親生，但拿破崙對她很好，送她奢華珠寶，還把她嫁給自己親弟弟，變成了荷蘭的王后，生了拿破崙三世，不過婚姻並不愉快，後來又為情人誕下了私生子，但最終還是被背叛。

二、綠寶石項鍊和耳環屬於拿破崙第二任皇后Marie Louise，是他送給新娘子的大婚禮物。據說她並不愛拿破崙，此段婚姻純是政治結盟，這位法國君主失勢後，她再嫁了兩次。兒子和她第二任丈夫的早逝曾令她很悲傷。

三、聖物盒胸針、大蝴蝶結胸針，鑲滿2000顆鑽石的皇冠（後尋回）還有珍珠后冠都見證了拿破崙三世的奢華。它們是歐仁尼王后（Euqenie）的珍藏，她與茜茜公主齊名，並稱歐洲最美。但隨著王國的崩潰，她和拿破崙三世逃往英國，兒子在戰爭中死亡，後來丈夫也逝世了，她最終客死異鄉馬德里。

這宗劫案一個吊詭的地方，是賊匪做了大量資料搜集，可能因此生起玄學的警覺性，在同一展櫃的「攝政王巨鑽」價值連城，而且容易攜帶，卻無賊問津，原來這140卡的美鑽，早已「惡名遠播」，真是誰偷誰丟命、誰戴誰倒楣！

這巨鑽傳說是1687年在印度鑽礦廠被一個奴隸發現的，他把它藏在割開的腿內，逃亡時被英國船長殺了，鑽石輾轉落在法國攝政王（法國路易十五的叔叔）之手，此後的主人都不大吉利，路易十六、他的瑪莉王后、拿破崙、拿破崙三世、查理十世等，不是被斬頭，就是要「走佬」，可能由於這國寶有暗黑歷史，所以雖然估值24億，現在仍然安躺在羅浮宮。

人有人命、寶石有寶石命。前者是紅顏薄命、後者是惡跡保命！







