「關鍵時刻」英文是甚麼?Urgent moment?「關鍵因素」=Main reason?當你想説「抱歉,我需要更多時間來作出這個『關鍵的』決定時」,應該如何用英語表達?

本周,筆者為大家預備了八個與「關鍵」相關的表達方式、例句,以及注意事項,事不宜遲,let’s go!

(Credit:https://stock.adobe.com/ )

1. The crux 關鍵;核心;癥結

(Credit:https://stock.adobe.com/ )

Example 1:

Now we come to the crux of the matter.

我們正在面對問題的核心。

Example 2:

It takes knowledge, experience, and capacity to effectively deal with the crux of the matter.

知識、經驗和能力是有效處理問題的癥結所在。

Example 3:

The crux of good marketing is being able to communicate the benefits of the products to consumers.

將產品的好處傳達給消費者是良好營銷關鍵。

2. Key極重要的,關鍵的

Example 1:

A good organizational culture is a key factor in the continuing success of the business.

良好的組織文化是業務持續成功的關鍵因素。

Example 2:

This is the key factor that contributes to the success of our service.

這是促成我們服務成功的關鍵因素。

3. The crunch關鍵時刻;緊要關頭;嚴峻的形勢

(Credit:https://stock.adobe.com/ )

Crunch是我們咬瓜子時發出的清脆聲音,就像我們在性命交關的時候,必須咬緊牙關撐到底。 「Crunch time」在美國口語可解作「關鍵時刻」。

Example 1:

Our mother company now faces the crunch issue.

我們的母公司現在面臨嚴峻的形勢。

Example 2:

It's crunch time for us.

這是我們的關鍵時刻。

4. If/When it comes to the crunch要是到了緊要關頭;等到了關鍵時刻;需要作出決定時

Example 1:

When it comes to the crunch, we have to come up with a solution.

在緊要關頭,我們必須提出解決方案。

Example 2:

When it comes to the crunch, they will support us.

當面臨緊急關頭時,他們會支持我們的。

5. Crucial 關鍵的;決定性的

E,g, a crucial decision/question 關鍵的決定/問題

Example 1:

Preparing a financial statement can help us make a crucial decision for our company.

編製財務報表可以幫助我們為公司做出至關重要的決定。

Example 2:

I'm sorry that I need more time to make this crucial decision.

對不起,我需要更多時間來作出這個關鍵的決定。

6. Pivotal 舉足輕重的;關鍵的;核心的

e.g. a pivotal figure/role/idea 關鍵人物/角色/想法

Example 1:

Our company plays a pivotal role in the electrical industry.

我們公司在電氣行業中起著舉足輕重的作用。

Example 2:

Second, we need a pivotal idea.

其次,我們需要一個關鍵的理念。

7. The moment of truth關鍵時刻;考驗人的時刻

Example 1:

I believe this is the moment of truth for our company.

我相信這是考驗我們公司的關鍵時刻。

8. The linchpin/lynchpin of 核心;中樞;關鍵

(Credit:https://stock.adobe.com/ )

「Linchpin (n.) 」是一個名詞,指的是車輪的核心,以防止車輪脫落。Linchpin的引伸意思是「核心」、「中樞」;沒有它/他的話,事情就不能辦好。

Example 1:

This is the linchpin of our market access strategy.

這是我們的市場進入戰略的關鍵。

Example 2:

Controlling wages is the linchpin.

控制工資是關鍵。

Example 3:

Firenze is the linchpin of our team. We can’t proceed with our plan without her.

Firenze 是我們團隊的關鍵人物,沒有她,我們的計劃就不能繼續發展。







