(Credit: https://stock.adobe.com/ )

剛剛踏入社會的"fresh grads",特別是有意去外企公司的你,新入職時可能會遇到這個難關:看不太懂英文合約。為左不要吃虧在後頭,記得要學識以下13個合約中常見的專業用語,以免臨門一腳才尷尬地說自己看不懂。

1. Terms (條款)

這是與合約當事人約定的條件有關。例如:在租賃合約中,Terms 條款將包括租用期限以及約定的租金等。

例句:

Make sure that you read the terms of the contract carefully before you sign or use their credit option.

在簽署或使用其信貸選項之前,請確保您仔細閱讀了合同條款。

2. Clause(條款)

基於當地法律或公司規則的條款,並規定了各方必須或禁止做甚麼。

例句:

We have to make sure that each penalty clause complies with the statutory provisions.

我們必須確保每個懲罰性條款均符合法定規定。

3. Party(合約的當事人或一方)

例句:

If you have a business partner, he would have to be a party in the rental contract as well.

(如果您有商業合作夥伴,他也必須成為租賃契約的當事方。)

4. Agreement(兩方或多方之間的協議/協定)

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

例句:

In the course of the mediation, everyone can agree to write up an agreement on some of the matters that have been settled.

在調解過程中,每個人都可以同意就已解決的某些事項寫一份協議。

5. Legally binding (具有法律約束力)

在一般的法律慣例中,一旦各個party已經簽署合同,它就具有法律效力或法律強制執行了。

例句:

The transition agreement would not be legally binding until the final withdrawal treaty is signed.

在簽署最終退出條約之前,過渡協議將不具有法律約束力。

6. Acceptance(契約義務的承諾)

例句:

We need to receive the completed form before we can issue an acceptance letter.

我們需要收到填寫完整的表格,然後才能發出接受通知書。

7. In your best interest(符合你的最佳利益)

例句:

It is really in your best interest to have your lawyer review the contract before you sign it.

讓您的律師在簽訂合同之前先仔細審查合同,這確實符合您的最大利益。

8. Breach of contract(違反契約)

例句:

The parties involved in a breach of contract may resolve the issue among themselves, or in a court of law.

違反合同的當事方可在彼此之間或在法院解決此問題。

9. Fine print(附屬細則)

(*在合約的末尾用較小的字體印刷,很容易被忽略的。)

例句:

Remember to read the fine print before you sign.

簽署前,請記住閱讀附屬細則。

10. Terminate a contract(終止契約)

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

例句:

If you terminate your contract within the first six months, the remaining annual fee will be refunded.

如果您在頭六個月內終止合同,則將退還剩餘的年費。

11. Fail to comply with _____(未能遵守)

意指不履行合約條款。不遵守合約可能會導致處罰、法律訴訟甚至坐牢。

例句:

If you fail to comply with these rules, there is a possibility of a fine or even jail time.

如果您不遵守這些規則,則可能會被罰款甚至入獄。

12. File a lawsuit (提出訴訟)

例句:

We will file a lawsuit, if necessary, in order gain access to evidence that can prove who is liable for the accident.

如有必要,我們將提起訴訟,以獲取可以證明誰對事故負責的證據。

13. Null and void(無法律效力的)

例句:

This Agreement shall lapse and become null and void if the Offering shall not have been completed on or before July 31, 2020.

如果要約在2020年7月31日或之前尚未完成,則本協議失效且無效。







