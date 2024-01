加入最愛專欄 收藏文章

是否經常聽到人說 “It’s blowing my mind”? “Blowing my mind”到底是什麼意思?甚麼叫「它吹我的腦袋」? 我們先看看這三個解釋:



1. For one's head to explode/implode under extreme mental pressure.

某人的腦受到了強烈的精神壓力



2. To be amazed at something amazing.

被某事震驚了

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

3. when something makes an extremely strong impression on you.

當某事讓你產生了強烈的印象

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

如果一樣東西,一件事或一個人特別出色,好的讓人難以置信,甚至可能會讓你停下腳步,放下手裏的一切去靜靜的欣賞它的時候,我們就可以說這個東西 “mind-blowing” 或 “it blew our minds”。就好像有時我們說「某某事衝擊了我們大腦」,這裏「衝擊大腦」表達的意思是正面的、褒義的。

其實, “blow” 在這裡是「炸掉」 、所謂「把我的腦袋炸掉」是「讓我感到很震撼」的意思 。通常是你聽到一件以前從未聽說過的事,或是學到一個新知識時的反應。 “Blow” 有很多變化形式,例如可以變成形容詞 “mind-blowing (令人震撼的)”,用在像是 “a mind-blowing fact”,或是用被動語態 “My mind is/was blown (字面上:我的腦袋被炸開了) ”。我們也可以簡單地說 “Mind blown (和上句意思一樣,比較簡化的說法)” 。

假如同事和你分享了一件八卦,或,你學到一個新知識或知道一件沒聽過的事,而感到很震驚時,你就可以說一句 “Wow! It’s blowing my mind!” 這句話有點類似中文說的「大開眼界」,但還要再驚訝一點,大概的意思可以翻作為「令你畢生難忘的」、「令你深深銘記在心的」、「使你無法忘懷的」。



以下是更多的例句:



• Our latest tablet has an incredible camera and loads of other mind-blowing features.

我們最新的平板電腦擁有令人難以置信的相機和大量其他令人驚嘆的功能。

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

• The proposal is amazing - it just blew my mind.

這份計劃書太棒了——簡直讓我大吃一驚。



• I never knew our new colleague Firenze could do that. It’s blowing my mind.

我不知道原來我們的新同事Firenze可以做到那樣的事。真令我震驚。



• That is really mind-blowing!

那真令人大開眼界!



• Wait until you read his latest book; it'll blow your mind.

等到你讀了他最新的書;它會讓你印象深刻。

以後,你在感到驚訝的時候,除了說一句wow以外,也可以試試看多說 “that’s really mind-blowing” 或者 “it’s blowing my mind”啦!







