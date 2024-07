職場英文 │ 與商業客戶首見面，如何用英文介紹自己不失自信？必學10句給對方留下好印象

加入最愛專欄 收藏文章

第一次與商業夥伴見面時,簡單而自信地自我介紹至關重要。這是你建立良好印象的機會,並為未來的合作關係奠定基礎。以下是自信自我介紹的重要性:

(Credit: https://stock.adobe.com/)

1. 留下深刻印象:你的自我介紹是商業夥伴對你的第一印象。自信地表達你的名字、職位和背景,讓對方記住你。

2. 展示專業態度:自信的自我介紹顯示你對工作的認真態度。這有助於建立信任,讓商業夥伴知道你是一位值得合作的專業人士。

3. 促進溝通:自信的自我介紹有助於破冰,讓對方更願意與你交流。這是建立良好工作關係的第一步。

4. 增加自信心:自信地介紹自己有助於提高自信心,使你在商業場合更加自在。

總之,自信地自我介紹不僅是禮貌,還是成功建立商業聯繫的關鍵。記住,你的第一印象可能影響未來的合作機會。 以下表達將幫助你留下積極的印象:

1. “Warm Greetings” 「熱烈問候」

以友好的「你好」或「早上好」開始。清晰地說出你的名字,並簡要提及你的職位:

例句:

“Good morning, everyone! I’m Jane Smith, the new marketing manager.”

「大家早上好!我是新的市場經理 Jane Smith。」

2. “Pleased to Meet You” 「很高興認識你們」

在自我介紹時表達熱情:

(Credit: https://stock.adobe.com/)

例句:

“Pleased to meet you all! I’m David Lee, the sales director.”

「很高興認識大家!我是銷售總監 David Lee。」

3. “Allow Me to Introduce Myself” 「請允許我介紹一下自己」

例句:

“Allow me to introduce myself. I’m Maria Rodriguez, the project lead.”

「請允許我自我介紹。我是項目負責人 Maria Rodriguez。」

4. “I’m Responsible for” 「我負責的範疇是…」

明確說出您的職責範圍:

例句:

“I’m responsible for customer relations. My name is Alex Chen.”

「我負責客戶關係。我的名字是 Alex Chen。」

5. “I Bring Expertise in” 「我擅長…」

強調你的技能或專業知識:

例句:

“I bring expertise in financial analysis. I’m Sarah Brown.”

「我擅長財務分析。我是 Sarah Brown。」

6. “I’m Excited to Be Here” 「我對此感到興奮」

展示對首次見面的熱情:

例句:

“I’m excited to be part of this team. I’m Mark Johnson.”

「我很興奮成為這個團隊的一部分。我是 Mark Johnson。」

7. “I’ve Been with the Company for” 「我在公司已經工作了__年」

分享你的tenure(工作年限):

例句:

“I’ve been with XYZ Corp for five years. I’m Emily Adams.”

「我在 XYZ 公司工作了五年。我是 Emily Adams。」

8. “My Background Includes” 「我的背景包括…」

提及相關經驗:

例句:

“My background includes project management. I’m Kevin Liu.”

「我的背景包括項目管理。我是 Kevin Liu。」

9. “I’m Looking Forward to Collaborating” 「我期待與大家合作」

強調團隊合作:

(Credit: https://stock.adobe.com/)

例句:

“I’m looking forward to collaborating with all of you. I’m Laura Kim.”

「我期待與大家合作。我是 Laura Kim。」

10. “Let’s Make This Meeting Productive” 「讓我們使這次會議更有效率」

設定積極的語氣:

例句:

“Let’s make this meeting productive. I’m Michael Clark.”

「讓我們使這次會議更有效率。我是 Michael Clark。」

