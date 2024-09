商業英語 | 如何優雅地拒絕邀請？10種句式活用Unable to禮貌表達「無法出席」避免尷尬誤會

加入最愛專欄 收藏文章

(圖片來源:Adobe Stock)

在職場中,學會如何禮貌地拒絕別人的邀請的確是一門學問。我們既要保持良好的職業形象,也需要避免不必要的誤會和衝突。拒絕邀請的理由有很多,無論是因為時間衝突、資源限制,還是因為有其他更重要的事項,能夠得體地拒絕邀請是每個職場人士必備的技能。

禮貌地拒絕邀請,可顯示出你的專業形象和對他人的尊重,有助於維持良好的工作關係,避免因為直接拒絕而引起的尷尬和不快。清晰而禮貌地表達拒絕理由,可讓對方理解你的處境,從而減少誤會和不滿,同時也能展示你的時間管理能力和對工作優先次序的把握,進一步提升職業形象。

以下介紹10種在正式商務場合中,以更禮貌的方式表達「我們必須拒絕您的邀請」!

10種禮貌的表達方式

1. We regret to inform you that we are unable to accept your invitation.

我們很遺憾地通知您,我們無法接受您的邀請。

2. Unfortunately, we must decline your kind invitation.

很遺憾,我們必須拒絕您的好意邀請。

3.We appreciate your invitation, but we are unable to attend.

我們感謝您的邀請,但我們無法出席。

4. Due to prior commitments, we are unable to accept your invitation.

由於我們較早前已經安排了別的事項,因此,我們無法接受您的邀請。

5. We regret that we are unable to join you on this occasion.

這次無法與您共襄盛舉,我們實在感到惋惜。

(圖片來源:Adobe Stock)

6. Thank you for the invitation, but I am afraid we are unable to participate.

感謝您的邀請,但恐怕我們無法參加。

7. We are honored by your invitation, but we have no choice but to respectfully decline.

我們對您的邀請感到榮幸,但沒有辦法之下,我們只好恭敬地拒絕。

8. We regret that we are unable to be part of your event.

很遺憾,我們無法參加您的活動。

9. We appreciate the invitation, but we are unable to make it.

很感謝您的邀請,但我們無法成行。

10. Unfortunately, we are unable to accept your invitation at this time.

很遺憾,我們目前無法接受您的邀請。

在商務場合中,禮貌地拒絕邀請是一項重要的技能,通過使用上述十種表達方式,您可以在保持專業形象的同時,避免尷尬和誤會。







