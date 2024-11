商業英語｜電話推廣產品的實用英語技巧：讓你的銷售更上一層樓！

加入最愛專欄 收藏文章

電話推廣產品是一種非常普遍且有效的行銷方式,無論是中小企業還是大型企業,電話推廣都能幫助我們直接與潛在客戶溝通,介紹產品並促成銷售。尤其在這個競爭激烈的市場中,能夠掌握一些實用且非正式的英語表達,將大大提升你的推廣效果。

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

本篇文章將介紹一些實用且非正式的英語表達,幫助你更自信地在電話中推廣產品,這些表達不僅能讓你的推廣過程更加順暢,還能讓潛在客戶感受到你的專業和熱情。

1. Hi there! I wanted to share something exciting with you.

你好!我想和你分享一些令人興奮的事情。

2. We have an amazing new product that I think you’ll love.

我們有一款很棒的新產品,我覺得你會喜歡。

3. This product has been getting rave reviews 極高的評價.

這款產品獲得了極高的評價。

4. It’s designed to make your life easier.

它的設計是為了讓你的生活更輕鬆。

5. Let me tell you about its key features.

讓我告訴你它的主要特點。

6. Our customers are loving it because…

我們的客戶喜歡它,因為……

7. It’s perfect for anyone who needs…

這非常適合需要……的人。

8. Imagine how much time you’ll save with this.

想像一下你會節省多少時間。

9. It’s a great investment for your future.

這是對你未來的一項很好的投資。

10. We’ve got a special deal 特別優惠just for you.

我們有一個專門為你準備的特別優惠。

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

11. This offer is too good to pass up 錯過.

這個優惠太好了,不容錯過。

12. You won’t find a better price anywhere else.

你在其他地方找不到更好的價格。

13. It’s a limited-time 限時offer, so act fast!

這是限時優惠,所以要快!

14. Let me know if you need more information.

如果你需要更多信息,請告訴我。

15. I can send you a detailed brochure 手冊/章程.

我可以給你發一份詳細的手冊。

16. Would you like to place an order today?

你今天想下訂單嗎?

17. We offer a money-back 退款guarantee保證.

我們提供退款保證。

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

18. You can try it risk-free無風險.

你可以無風險地試用。

19. Let’s set up a time for a demo演示/示範.

讓我們安排一個時間進行演示。

20. Thank you for considering our product!

感謝你考慮我們的產品!

電話推廣產品是一種直接且有效的行銷方式,掌握一些專門針對產品推廣的英語表達可以讓你在推廣過程中更加自信和自然。希望這些表達能幫助你在電話推廣中取得更好的效果。祝你成功!







