辦公室英語 │ 返新工快速與同事建立職場關係技巧，掌握這5大Small Talk話題！

當你進入一個新的公司或新的工作環境時,認識新同事可能會讓人感到有些緊張和不安。然而,這也是一個展示自己、建立人脈的好機會。首先,保持開放和友好的態度是至關重要的。主動向同事打招呼,並介紹自己,這樣可以給人留下積極的第一印象。其次,參加公司組織的活動或社交場合,例如午餐會、團隊建設活動等,這些都是與同事互動的好機會。此外,你還可以通過詢問工作相關的問題來與同事建立聯繫,這不僅能夠幫助你更快地適應新環境,還能顯示出你的積極性和合作精神。

( Credit: https://stock.adobe.com )

本周,筆者爲大家準備了一些實用的Small Talk可以聊的話題和表達方式,幫助你在職場上與同事和客戶建立良好的關係。通過這些建議,你可以更輕鬆地進行交流,並在新的工作環境中迅速融入。

五大Small Talk話題:

1. 天氣

( Credit: https://stock.adobe.com )

● “It’s a beautiful day today, isn’t it?”

「今天天氣真好,對嗎?」

● “Did you hear about the storm coming this weekend?”

「你聽說這個周末有暴風雨嗎?」

● “I love this cool weather, how about you?”

「我喜歡這種涼爽的天氣,你呢?」

● “The weather has been so unpredictable lately.”

「最近的天氣真是變幻莫測。」

● “Do you prefer summer or winter?”

「你喜歡夏天還是冬天?」

2. 興趣愛好

( Credit: https://stock.adobe.com )

● “What do you like to do in your free time?”

「你空閒時間喜歡做甚麼?」

● “Have you picked up any new hobbies recently?”

「你最近有沒有開始新的愛好?」

● “I enjoy hiking on weekends. How about you?”

「我喜歡在周末去爬山。你呢?」

● “Do you play any musical instruments?”

「你會彈奏甚麼樂器嗎?」

● “I love reading mystery novels. What about you?”

「我喜歡看推理小說。你呢?」

3. 旅遊

( Credit: https://stock.adobe.com )

● “Have you traveled anywhere interesting lately?”

「你最近有沒有去過甚麼有趣的地方?」

● “What’s your favorite travel destination?”

「你最喜歡的旅遊目的地是哪裏?」

● “Do you prefer beach vacations or mountain trips?”

「你喜歡海灘度假還是山區旅行?」

● “I recently visited Japan. Have you been there?”

「我最近去了日本。你去過那裏嗎?」

● “Any travel plans for the upcoming holidays?”

「你有甚麼假期旅行計劃嗎?」

4. 工作

● “How’s your project going?”

「你的項目進展如何?」

● “What do you enjoy most about your job?”

「你最喜歡你的工作中的哪一部分?」

● “Have you faced any challenges at work recently?”

「你最近在工作中遇到甚麼挑戰嗎?」

● “What brought you to this company?”

「是甚麼讓你來到這家公司?」

● “Do you have any tips for managing work-life balance?”

「你有甚麼管理工作與生活平衡的建議嗎?」

5. 運動

( Credit: https://stock.adobe.com )

● “Do you follow any sports teams?”

「你有關注甚麼運動隊嗎?」

● “Did you watch the game last night?”

「你昨晚看比賽了嗎?」

● “Who do you think will win the championship this year?”

「你覺得今年誰會贏得冠軍?」

● “Do you play any sports?”

「你有參加甚麼運動嗎?」

● “What’s your favorite sport to watch?”

「你最喜歡看甚麼運動?」

建立良好的職場關係不僅能夠提升工作效率,還能夠創造一個更愉快的工作環境。通過以上的小話題和實用表達,你可以更輕鬆地與同事和客戶建立融洽的關係。希望這些建議對你有所幫助,讓你的職場生活更加順利和愉快。







