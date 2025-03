商業英語 │ 香港樓市英文術語，學識20個常用詞彙及短句，提升職場競爭力

加入最愛專欄 收藏文章

在香港這個高度國際化的城市中,樓市(i.e. 房地產市場)話題無疑是我們日常生活中不可避免的一部分,從尋找理想居所到投資未來,不論你是買家還是租客,甚至是與來自五湖四海的客戶合作的地產agent,精通與樓市相關英語術語都是不可或缺的技能。

本周,筆者為大家精心挑選了一系列個與香港樓市密切相關的實用英語詞彙及短語,搭配實用例句,讓你無論是參與商業談判,還是處理日常事務,都能輕鬆應對這個充滿機遇的市場,let’s go!

1. Property Market 房地產市場

例句:

"The Hong Kong property market is experiencing a price adjustment."

香港房地產市場正在經歷價格調整。

2. Real Estate 地產/房地產

例句:

"Investing in real estate has always been popular in Hong Kong."

投資房地產在香港一直很受歡迎。

3. Mortgage 按揭

例句:

"We need to compare mortgage rates before making a decision."

我們需要在做決定之前比較按揭利率。

4. Rental Yield 租金回報率

例句:

"The rental yield for this property is around 3% per annum."

這處房產的租金回報率約為每年3%。

5. Stamp Duty 印花稅

例句:

"The stamp duty for non-resident buyers is significantly higher."

非本地買家的印花稅顯著較高。

6. Lease Agreement 租賃協議

例句:

"We signed a lease agreement for a two-year period."

我們簽訂了一份為期兩年的租賃協議。

7. Down Payment 首期/首付

例句:

"A 30% down payment is required for this property purchase."

購買這處房產需要支付30%的首付。

8. Valuation 估價

例句:

"The valuation of the property is higher than expected."

該物業的估價超出預期。

9. Tenancy 租賃關係

例句:

"The tenancy agreement will expire next month."

租賃合約將於下個月到期。

10. Capital Appreciation 資本增值

例句:

"Investors are keen on properties with high capital appreciation."

投資者偏好具有高資本增值潛力的物業。

11. Foreclosure 法拍/止贖

例句:

"The bank initiated foreclosure proceedings on the property."

銀行對該物業啟動了法拍程序。

12. Rental Agreement 租約

例句:

"Make sure all terms are clear before signing the rental agreement."

在簽署租約之前,務必確保所有條款清晰。

13. ^Sublease 分租

例句:

"The tenant is considering subleasing the property."

租客正在考慮將該物業分租。

^ Sublease是指承租人(即原本的租戶)將其租用的物業或部分物業再出租給另一方的安排。舉例來說,如果你租了一間單位,但因為面積大或房間多,你想節省開支,便可能考慮將其中一個房間分租給別人。這樣,你仍然是與業主簽約的主要租戶,而分租者則與你簽訂私人協議。

在香港,進行分租時,務必要注意以下幾點:

1. Check the lease agreement檢查租賃合約:確保分租不違反合約條款。

2. Landlord's consent業主同意:取得業主的書面批准,避免法律糾紛。

3. Clear sublease agreement清晰的分租協議:與次租戶簽訂具體條款的協議,保障雙方權益。

14. Property Agent 地產代理

例句:

"A reliable property agent can make the buying process easier."

一位可靠的地產代理能讓購買過程更加順利。

15. ^Title Deed 產權契約/業權證書

例句:

"The title deed must be carefully reviewed before purchase."

購買前必須仔細審閱產權契約。

^在香港,Title Deed(產權契據)和 Assignment(轉讓契約)是兩種不同的法律文件,雖然它們都涉及物業的所有權,但功能和用途有所不同:

1. Title Deed(產權契據)

o 用於證明物業的所有權。

o 包含物業的詳細信息(detailed information)。

o 是房產最終和最重要的權屬證明(certifying property rights)文件。

2. Assignment(轉讓契約)

o 是物業交易(property transaction)的一部分,用於記錄物業由一方轉讓給另一方的過程。

o 顯示物業的現任買家(current buyer),並確認他們已合法取得所有權。

o 一般在完成物業買賣交易時簽署並提交給土地註冊處(the Land Registry)。

簡單來說,Title Deed 是整個物業歷史所有權的記錄,而 Assignment 是在買賣中發生的轉讓契約,用於表明某次特定交易的所有權轉移。

16. Construction Cost 建築成本

例句:

"Rising construction costs are impacting property prices."

建築成本的上升正在影響房地產價格。

17. Zoning Regulation 分區規劃法規

例句:

"Zoning regulations restrict the development of this area."

分區規劃法規限制了該地區的開發。

18. Vacancy Rate 空置率

例句:

"The vacancy rate in commercial properties is relatively high."

商業物業的空置率相對較高。

19. Deposit 按金

例句:

"The tenant must pay a two-month deposit before moving in."

租客需在入住前支付兩個月的按金。

20. Urban Renewal 城市重建

例句:

"Urban renewal projects are transforming old districts."

城市重建項目正在改造舊區。

學習與香港樓市相關的useful expressions,不僅能讓我們更有效地與國際市場接軌,還能提高與客戶和專業人士溝通的效率,希望本篇文章能幫助你更靈活地應對樓市相關事務,加油!







