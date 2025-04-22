商業英語 │創業者必學的20個關鍵英文詞彙及專業表達投資提案應用範例

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為甚麼Pitching英文如此重要？各位有意創業的讀者，相信你們都明白，要在競爭激烈的市場中脫穎而出，單單靠idea是不夠的。當你需要向國際投資者推介項目時，流暢專業的商業英語表達能力往往就是成敗的關鍵。

想像一下：你精心準備的創業方案，卻因為幾個關鍵的vocabulary用得生硬，或是無法清晰傳達商業價值，而讓投資者失去興趣。這豈不是太可惜了？根據調查，超過70%的投資者表示，創始人的表達能力會直接影響他們的投資決策。

本周，筆者為大家整理了投資提案中最實用的英文詞彙，並提供實際應用例句，以助你展現專業度，又能讓你的提案更具說服力，let’s go！

Credit: https://www.istockphoto.com

1. Value Proposition（價值主張）

定義：你的產品或服務為客戶提供的核心價值

應用範例：

"Our value proposition lies in delivering enterprise-grade security at SME-friendly pricing."

（我們的價值主張是以中小企業負擔的價格提供企業級安全方案。）





2. Scalability（可擴展性）

定義 ：商業模式應對市場增長的能力

應用範例 ：

"The cloud-based architecture ensures our solution's scalability across global markets."

（雲端架構確保我們的解決方案具備全球市場擴展能力。）





3. Revenue Model（盈利模式）

定義 ：企業產生收入的具體方式

應用範例 ：

"We employ a freemium revenue model with premium features driving monetization."

（我們採用免費增值模式，透過高級功能實現盈利。）





4. Market Traction（市場進展）

定義 ：產品在市場上獲得的實際成效

應用範例 ：

"Since launch, we've achieved significant market traction with 10,000+ active users."

（上市以來，我們已獲得超過1萬名活躍用戶的市場認可。）





5. Runway（資金週轉期）

定義 ：現有資金可維持營運的時間

應用範例 ：

"With current funding, we have an 18-month runway to reach profitability."

（現有資金可支持18個月的營運，直至實現盈利。）





6. Competitive Edge（競爭優勢）

定義 ：相較於競爭對手的獨特優勢

應用範例 ：

"Our patented AI algorithm gives us a strong competitive edge in this space."

（我們的專利AI算法讓我們在這個領域擁有強大競爭優勢。）





7. Proof of Concept（概念驗證）

定義 ：證明商業模式可行的早期測試

應用範例 ：

"We've completed successful proof of concept trials with three Fortune 500 companies."

（我們已與三家財富500強企業完成成功的概念驗證測試。）





8. Burn Rate（資金消耗率）

定義 ：公司每月消耗資金的速率

應用範例 ：

"Our current monthly burn rate is $150,000, primarily allocated to R&D."

（我們目前每月資金消耗為15萬美元，主要用於研發。）





9. Exit Strategy（退出機制）

定義 ：投資者實現投資回報的途徑

應用範例 ：

"Our preferred exit strategy is an acquisition by a strategic buyer within 5 years."

（我們傾向的退出策略是在5年內被戰略買家收購。）





10. Key Metrics（關鍵指標）

定義 ：衡量業務表現的核心數據

應用範例 ：

"Our key metrics include monthly recurring revenue and customer acquisition cost."

（我們的關鍵指標包括月度經常性收入和客戶獲取成本。）





11. Pain Point（痛點）

定義 ：目標客戶面臨的關鍵問題

應用範例 ：

"We're addressing the critical pain point of inefficient inventory management."

（我們正在解決庫存管理效率低下的關鍵痛點。）





12. Go-to-Market Strategy（市場進入策略）

定義 ：產品推向市場的具體計劃

應用範例 ：

"Our go-to-market strategy focuses on direct sales to mid-sized manufacturers."

（我們的市場進入策略專注於直接銷售給中型製造商。）





13. Unit Economics（單位經濟效益）

定義 ：單個客戶或產品的盈利情況

應用範例 ：

"Our positive unit economics show a 30% profit margin per customer."

（我們的單位經濟效益顯示每位客戶有30%的利潤率。）





14. Angel Investor（天使投資人）

定義 ：提供初期資金的個人投資者

應用範例 ：

"We've secured commitments from two prominent angel investors in the tech sector."

（我們已獲得科技領域兩位知名天使投資人的投資承諾。）





15. Term Sheet（投資條款清單）

定義 ：概述投資條件的文件

應用範例 ：

"The term sheet outlines a $2 million investment at a $10 million valuation."

（投資條款清單概述了以1,000萬元估值投資200萬元的條件。）





16. Due Diligence（盡職調查）

定義 ：投資前的全面審查

應用範例 ：

"We're fully prepared for the due diligence process with all financials organized."

（我們已準備好所有財務資料，完全準備好進行盡職調查。）





17. Pivot（戰略轉向）

定義 ：商業模式的重大調整

應用範例 ：

"After initial testing, we decided to pivot from B2C to a B2B model."

（經過初步測試後，我們決定從B2C轉向B2B模式。）





18. Monetization（變現模式）

定義 ：將產品轉化為收入的策略

應用範例 ：

"Our monetization strategy combines subscription fees and transaction commissions."

（我們的變現策略結合了訂閱費和交易佣金。）





19. Unicorn（獨角獸公司）

定義 ：估值超過10億美元的初創企業

應用範例 ：

"With our current growth rate, we're on track to become a unicorn in 3 years."

（按照目前的增長速度，我們有望在3年內成為獨角獸公司。）





20. Elevator Pitch（電梯簡報）

定義 ：簡短有力的商業概念介紹

應用範例 ：

"Our elevator pitch: We're the Uber for corporate training, matching trainers with companies in real-time."

（我們的電梯簡報：我們是企業培訓界的Uber，實時匹配培訓師和企業。）

掌握專業詞彙只是第一步，要真正提升提案效果，建議你可以：

1. 觀摩成功案例

- 研究知名企業的pitch deck（如Airbnb、Uber的早期版本）

- 觀看TED演講中優秀的商業提案





2. 模擬實戰練習

- 錄製自己的提案演練，檢視表達流暢度

- 參加創業社群的pitching活動獲取反饋





記住，投資者不僅評估你的商業模式，也在評估你作為創始人的溝通能力，所以，現在就開始練習吧！祝各位創業者融資順利！







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