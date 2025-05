商業英語 │職場必學說服技能：5大實用技巧與英文句式，輕鬆打動客戶

加入最愛專欄 收藏文章

在香港這個國際商業都市,無論是推銷產品、爭取合作,還是說服上司採納建議,「說服力」都是職場致勝的關鍵。許多人在用英文溝通時,往往只注重文法正確,卻忽略了如何用精準的語言打動對方。其實,說服他人不僅需要邏輯,更需要掌握一些強而有力的表達方式。

本周,筆者將分享5個實用的「說服型英文句式」,幫助你在商務場合更自信地表達觀點。無論是寫e-mail、開會發言,還是與客戶談判,這5個技巧都能讓你脫穎而出。文章結構如下:

1. 強調共同利益 – 讓對方感覺「這是雙贏」

2. 運用權威的理據 – 增加說服力

3. 提供數據支持 – 用事實說話

4. 假設情境引導 – 讓對方自行得出結論

5. 呼籲行動 – 明確下一步

1. 強調共同利益

例句: "By implementing this strategy, both our teams can achieve higher efficiency and reduce costs."

「通過實施這個策略,我們雙方的團隊都能提升效率並降低成本。」

適用場景:談判或提案時,讓對方感受到合作的好處。

2. 引用有權威的理據

例句: "According to a recent Harvard Business Review study, companies that adopt this approach see a 30% increase in customer satisfaction."

「根據《哈佛商業評論》的最新研究,採用這種方法的公司客戶滿意度提升了30%。」

適用場景:引用專家或數據,增強論點可信度。

3. 提供數據支持

例句:"Our data shows that 78% of users prefer the new design, which suggests strong market potential."

「我們的數據顯示,78%的用戶更喜歡新設計,這表明市場潛力巨大。」

適用場景:用具體數字說服決策者。

4. 假設情境引導

例句:"If we miss this opportunity, our competitors might gain an advantage. On the other hand, acting now could position us as market leaders."

「如果錯過這次機會,競爭對手可能會佔據優勢。相反,現在行動能讓我們成為市場領導者。」

適用場景:引導對方思考利弊,促使其做出決定。

5. 呼籲行動

例句:"Let’s schedule a follow-up meeting next week to finalize the details and move forward."

「我們下周安排一個跟進會議,敲定細節並推進計劃吧。」

適用場景:結束討論時,明確下一步行動。

在競爭激烈的商業環境中,說服力往往比專業知識更能決定成敗。學會以上5種表達方式,不僅能讓你的英文溝通更流暢,還能讓對方更願意接受你的觀點。 下次寫e-mail或開會時,不妨試試這些技巧說服對方吧!







