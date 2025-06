商業英語 │ 初創必學！5分鐘掌握打動投資者的關鍵金句（一）---職場英語教室

加入最愛專欄 收藏文章

在香港這個國際創業舞台,一句精準的話往往決定投資者是否「開綠燈」。試想想:當你滿腔熱血介紹創新的ideas,卻因關鍵詞彙卡在喉嚨、數據表達不清,眼睜睜看著投資者眼神從期待轉為游移⋯⋯這種痛,創業者最懂!

無論你是準備參與創業比賽、約見投資人,或向海外基金進行線上presentation,流暢而專業的英語表達能力已成初創團隊的核心競爭力。這不僅關乎language skills,更是專業度與國際視野的體現。



Credit: https://stock.adobe.com/

本專題分兩期深入剖析,針對香港初創最關鍵的募資場景,精選的百搭金句。本期聚焦三大核心技能:

開場破冰建立連結

陳述問題與解決方案

展示市場吸引力

技能一:開場破冰建立連結 – 30秒抓住投資者注意力



Credit: https://stock.adobe.com/

1. "Imagine a Hong Kong where [痛點+理想的解決辦法]... That's the future we're building at [公司名]."

「想像[某個痛點+理想的解決辦法],這正是[公司名]打造的未來。」



例句:

"Imagine a Hong Kong where every MTR station turns plastic bottles into instant Octopus top-ups... That's GreenReborn's mission."

想像香港每個港鐵站都可將膠樽即時轉為八達通充值。這正是 GreenReborn的使命。

2. "We solve [目標客群]'s pain point / nightmare: [核心問題]."

「我們解決 [目標客群] 的痛點。」

(技巧:開場即帶入市場規模數據,展現商業嗅覺。)



例句:

"We solve Hong Kong SMEs' cash flow nightmares: 72% face loan rejections from traditional banks. Our digital platform delivers capital in 48 hours."

我們解決香港中小企現金流噩夢:72%遭傳統銀行拒貸。我們的數碼平台48小時內提供資金。

技能二:陳述問題與解決方案 – 直擊投資者最在乎的「為甚麼是你」!



Credit: https://stock.adobe.com/

3. "Current solutions are [弱點], causing [後果] in Hong Kong's fast-paced market."

「現有方案 [描述弱點],在香港這個節奏快的市場中會帶來 [後果]。」



(量化技巧:務必加入「高達30%成本」、「每週5小時」等具體數字。)



例句:

"Current solutions are inefficient, causing up to 30% productivity loss in Hong Kong's fast-paced market."

現有方案效率低下,在香港這個節奏快的市場中會帶來高達30%的生產力損失。

4. "[公司名] leverages [技術] to deliver _______ and _______."

「[公司名]運用[技術]實現_______及_______。」



(強調本地元素(如八達通、快速生活節奏)凸顯差異化。)



例句:

"QuickEat leverages cloud kitchens to cut delivery times by 30% and support Hong Kong’s 24/7 dining culture."

QuickEat 運用雲端廚房縮短 30% 送餐時間,並支援香港24小時飲食文化。

技能三:展示市場吸引力 – 用數據證明這是一門好生意



Credit: https://stock.adobe.com/

5. "Hong Kong's [優勢] makes it the perfect launchpad for our [領域] solution."

「香港的 [優勢],是我們 [領域] 的最佳試驗場。」



(說服關鍵:連結政策,展現政策紅利洞察力。)



例句:

"Hong Kong's free data flow policy and 5G coverage make it the perfect launchpad for our AI-driven logistics platform."

香港的數據自由流通政策及5G覆蓋率,是我們AI物流平台的最佳試驗場。

6. "With [真實數據], we target __% market share."

「憑藉 [真實數據],我們目標奪取__%市佔率。」



(黃金公式:人口+科技滲透率+具體市佔目標 = 可信市場論證。)



例句:

"With 7.5 million population and 89% digital payment adoption, we target 10% market share in cross-border e-commerce for Guangdong-HK shoppers."*

憑藉750萬人口及89%電子支付普及率,我們目標攻佔粵港跨境電商10%市佔率。

都學會了嗎?下周,筆者將解鎖更關鍵的募資實戰技能!包括:

4) 用「護城河理論」包裝競爭優勢

5) 清晰說明資金用途的黃金句式

6) 強勢結尾讓投資者主動約下次會議

下期見!







【你點睇?】中美元首通電話,雙方同意繼續落實日內瓦共識,你認為中美能否於90天關稅停火期內達終極協議?► 立即了解