職場生存英語教學：如何優雅地Say No？ 適當說「不」是顯示自己軟實力的關鍵

為甚麼「禮貌拒絕」是職場必備技能?在職場上,無論是與客戶周旋、和同事合作,還是向上司匯報,我們每天都面臨需要「Say No」的場合。但直接拒絕可能損害關係,過度讓步又會讓自己疲於奔命。如何用專業得體的英語婉轉表達拒絕,成為職場人士的關鍵軟實力。

Credit: https://stock.adobe.com

本周,筆者將針對以下3種常見商務場景,提供實用的拒絕句式:

1. 婉拒客戶不合理要求

2. 推遲同事請求

3. 向上司表達異議

每個situation都附有「直接版」與「禮貌版」對比,助你在保持禮貌的同時,堅守職場界限。

1、 婉拒客戶不合理要求

Credit: https://stock.adobe.com/

1. 當客戶要求額外免費服務時

直接版:

"No, that's not included. You have to pay extra."

「不行,這服務不包括在內,你要另外付費。」

禮貌版:

"While we truly value your business, this particular service falls outside the scope of our standard package. However, we'd be happy to discuss a customized solution for you."

「我們非常重視與貴公司的合作,但此項服務不在標準方案範圍內。不過,我們很樂意為你定制專屬方案。」

2. 當客戶要求緊急完成不可能任務時

直接版:

"That's impossible. We can't do it."

「不可能,我們做不到。」

禮貌版:

"Given the current timeline, we won't be able to deliver the full quality you expect. May I suggest an alternative approach that meets your core needs?"

「基於目前時限,我們恐怕無法提供符合你期待的完整品質,或許可以採用另一種方案來滿足核心需求?」

2、推遲同事請求

Credit: https://stock.adobe.com/

1. 當手上有更重要/緊急的工作時

直接版:

"I'm busy. Ask someone else."

「我很忙,你找別人吧。」

禮貌版:

"I'd love to help, but I'm currently tied up with a deadline-driven project. Could we revisit this next Thursday?"

「我也很想幫忙,但目前我正忙於一個緊急項目,不然我們下周四再討論?」

2. 當被要求接手非職責範圍工作時

直接版:

"That's not my job."

「這不是我的工作。」

禮貌版:

"This seems more aligned with [Department]'s expertise. Let me connect you with [Name] who can better assist."

「這項工作似乎更符合[某部門]的專業範疇,讓我為你聯繫[姓名],他/她能提供更合適的協助。」

3、向上司表達異議

Credit: https://stock.adobe.com/

1. 對提案有不同見解時

直接版:

"That won't work."

「這是行不通的。」

禮貌版:

"I see where you're coming from. From another perspective, might [alternative suggestion] achieve similar results with lower risks?"

「我理解你的出發點,但從另一個角度來看,[替代方案]是否能用更低風險達成類似效果?」

2. 當被要求加班處理非緊急事務時

直接版:

"I'm not working overtime for this."

「我不會為這個加班。」

禮貌版:

"To ensure the quality of this deliverable, would it be possible to adjust the timeline? I want to avoid compromising the standards we pride ourselves on."

「為保證成果質量,不然我們調整時間表?我希望避免影響我們一向重視的工作標準。」

記住,禮貌拒絕不是消極反應,而是主動管理期望的專業表現。透過本文提供的「直接 vs 禮貌」對比句式,希望大家可以清晰認識不同表達方式的影響力差異,將生硬的「Say No」轉化為建設性對話,在商務溝通中展現專業修養。加油!







