商務英語│提升商務電郵「禮貌」與「氣勢」並存的寫作藝術， 告別機械式英文

今時今日,我們幾乎每天都要用英文電郵與來自世界各地的客戶溝通,你是否經常寫或者收到這樣生硬的郵件?

"This is to acknowledge receipt of your email."

這種機械式的英文不僅讓讀者感到冷漠,更可能影響溝通效果,事實上,很多調查也發現普遍商業人士認為,過於機械式的電子郵件會令收件人感到疏遠和死板,從而降低溝通效率。本周,筆者會為大家分享10組實用的對照表達,幫助你擺脫生硬死板的商業用語,並在保持專業形象的同時增加親和力,以提升回應率與溝通效率,let’s go!

Credit: https://stock.adobe.com

1. 開場白

機械式用語:

"Please be informed that…"

「特此通知…」

較自然的說法:

"I'm writing to share that…"

「想跟你分享一下…」

2. 提及附件

Credit: https://stock.adobe.com/

機械式用語:

"Please find attached the document for your reference."

「隨函附上文件供你參考。」

較自然的說法:

"I've attached the report we discussed for your review."

「報告已經附在郵件裏了。」

3. 傳達壞消息

機械式用語:

"We regret to inform you that…"

「我們很遺憾地通知你…」

較自然的說法:

"Unfortunately, we have to tell you that…"

「很抱歉要告訴你…」

4. 請求協助

機械式用語:

"Kindly provide the information at your earliest convenience."

「請在你方便時盡快提供資料。」

較自然的說法:

"Could you please send me the details when you get a chance?"

「你方便的時候可以把資料發給我嗎?」

5. 跟進事項

機械式用語:

"With reference to our previous correspondence…"

「關於我們先前的通信…」

較自然的說法:

"Following up on our last email about…"

「關於我們上次討論的…」

6. 表達感謝

Credit: https://stock.adobe.com/

機械式用語:

"Your prompt attention to this matter would be highly appreciated."

「如能盡快處理此事,我們將不勝感激。」

較自然的說法:

"Thanks in advance for your help with this."

「先謝謝你的幫忙。」

7. 解釋原因

機械式用語:

"Due to the fact that the deadline has passed…"

「由於截止日期已過已成事實…」

較自然的說法:

"Because we've passed the deadline…"

「因為已經過了截止日期…」

8. 結束語

機械式用語:

"Should you require any further information, please do not hesitate to contact us."

「如需更多資訊,請隨時與我們聯繫。」

較自然的說法:

"Let me know if you need anything else."

「有其他需要隨時告訴我。」

9. 確認收悉

機械式用語:

"This is to acknowledge receipt of your email."

「此郵件確認已收到你的來信。」

較自然的說法:

"Thanks for your email. I've received it."

「郵件收到了,謝謝!」

10. 提出建議

機械式用語:

"It would be advisable to consider the following proposal."

「建議考慮以下提案。」

較自然的說法:

"Here's what I suggest we do…"

「我的建議是…」

從今天開始,試著用這些較自然的說法替換機械式用語,你會發現,不僅溝通變得更順暢,商業關係也會更加融洽,加油!







