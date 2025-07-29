2025-07-29
【職場必學】低調自誇英文術：教你專業展示成就而不惹人反感
(Credit: www.tycoonstory.com )
為甚麼「低調自誇」是職場必備技能？在競爭激烈的商業社會，懂得適當地推銷自己是職場成功的關鍵。然而，許多專業人士面臨一個兩難：如何在展示成就的同時，避免給人「自吹自擂」的感覺？
英文有句諺語說："It's not what you say, but how you say it."（重要的不是你說了甚麼，而是你怎麼說）。過度謙虛可能讓你的貢獻被忽略，但過分自誇又容易惹人反感。如何在兩者之間取得平衡，正是筆者這周要分享的技巧。
本文將分為三部分：
1. 「團隊功勞」式表達法
2. 「事實陳述」技巧
3. 「謙虛包裝」金句
一、「團隊功勞」式表達法
這種表達方式能讓你看起來像個團隊合作者，同時巧妙地突出你的貢獻。
1. "I was fortunate to lead a team that achieved..."
我很幸運能帶領團隊達成...
例句：I was fortunate to lead a team that increased Q2 sales by 30%.
我很幸運能帶領團隊在第二季度實現30%的銷售增長。
2. "We worked hard to accomplish..." 我們共同努力完成了... 例句：We worked hard to accomplish the project ahead of schedule.
我們共同努力提前完成了這個項目。
3. "It was a collaborative effort that resulted in..."
這是團隊合作的成果，最終實現了...
例句：It was a collaborative effort that resulted in a 95% client satisfaction rate.
這是團隊合作的成果，最終實現了95%的客戶滿意度。
二、「事實陳述」技巧
用具體數據和事實說話，讓成就自己發聲，避免主觀吹噓。
1. "The numbers show that..."
數據顯示...
例句：The numbers show that our marketing campaign reached 2 million impressions.
數據顯示我們的營銷活動達到了200萬次曝光。
2. "As you can see from the results..."
從結果可以看出...
例句：As you can see from the results, the new strategy improved efficiency by 40%.
從結果可以看出，新策略將效率提高了40%。
3. "The feedback we've received indicates..."
我們收到的反饋表明...）
例句：The feedback we've received indicates strong approval from stakeholders.
我們收到的反饋表明利益相關者高度認可。
三、「謙虛包裝」金句
當別人讚美你時，如何優雅回應並強化專業形象？
1. "I really appreciate you noticing that. It was a challenging project but we're proud of the outcome."
感謝您注意到這一點。這是個具挑戰性的項目，但我們對結果感到自豪。
2. "That's kind of you to say. The team put in a lot of effort to make it happen.
您這麼說真是太好了。團隊付出了很多努力才實現這一成果。
3. "I'm glad it worked out well. We learned a lot in the process."
很高興結果不錯。我們在這個過程中學到了很多。
記住，無論是年度考核、求職面試，還是日常工作中的自我推銷，這些技巧都能幫助你用英語自信地展示價值，贏得同事和上司的認可。真正的專業人士不是靠吹噓，而是靠事實和團隊精神贏得尊重。下次當你需要用英語展示成就時，不妨運用這些金句，讓你的職場英語更上一層樓！
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