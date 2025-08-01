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2025-08-01

FinTech熱潮來襲，掌握金融科技英文術語，提升職場競爭力

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　　近年來，金融科技（FinTech）在迅速崛起，無論是虛擬銀行、加密貨幣，還是AI理財顧問，都逐漸融入我們的日常生活。無論你是金融從業者、創業者，還是普通打工仔，掌握相關的英文術語都變得愈來愈重要。

 

(Credit: https://stock.adobe.com

   

　　為甚麼要學FinTech英文？因為香港作為國際金融中心，許多金融科技產品和服務都以英文為主導。無論是閱讀財經新聞、參與會議，還是與國際客戶溝通，流暢使用這些專業術語都能讓你更具競爭力！

   

　　本周，筆者將為你整理一系列必學的FinTech英文術語，助你輕鬆掌握FinTech熱潮下的關鍵詞彙，let’s go!

 

1. 基礎FinTech術語

 

　　FinTech是Financial Technology（金融科技）的縮寫，泛指利用科技改善金融服務的創新模式。   

 

(Credit: https://stock.adobe.com)  

 

- Digital Wallet（電子錢包）   

例句： 

"I use a digital wallet to pay for my coffee every morning."   

「我每天早上都用電子錢包買咖啡。」   

 

- Peer-to-Peer Lending（P2P借貸）   

例句： 

"P2P lending allows individuals to borrow money directly from investors."   

「P2P借貸讓個人可以直接從投資者那裡借錢。」   

 

2. 數位支付與虛擬銀行 

 

　　香港近年推出多間虛擬銀行，改變了傳統銀行業的運作模式。   

 

(Credit: https://stock.adobe.com)

 

- Neobank（虛擬銀行）   

例句： 

"Neobanks operate entirely online without physical branches."   

「虛擬銀行完全在線上運作，沒有實體分行。」   

 

- Contactless Payment（非接觸式支付）   

例句： 

"Contactless payment is fast and convenient for small purchases."   

「非接觸式支付在小額消費時既快捷又方便。」   

 

3. 區塊鏈與加密貨幣 

 

　　比特幣（Bitcoin）和以太坊（Ethereum）等加密貨幣愈來愈普及，區塊鏈技術更是未來趨勢。   

 

- Blockchain（區塊鏈）   

例句： 

"Blockchain technology ensures secure and transparent transactions."   

「區塊鏈技術確保交易安全且透明。」   

 

- Smart Contract（智能合約）   

例句： 

"Smart contracts automatically execute when conditions are met."   

「智能合約在條件滿足時會自動執行。」   

 

4. AI與大數據應用 

 

　　人工智能（AI）和大數據（Big Data）正改變金融業的運作方式。   

 

(Credit: https://stock.adobe.com)

 

- Robo-Advisor（機器人理財顧問）   

例句： 

"A robo-advisor provides investment advice based on algorithms."   

「機器人理財顧問根據算法提供投資建議。」   

 

- Big Data Analytics（大數據分析）   

例句： 

"Banks use big data analytics to assess credit risk."   

「銀行利用大數據分析評估信貸風險。」   

 

　　香港作為國際金融中心，FinTech的發展只會愈來愈快。學好這些關鍵詞彙，不僅能提升你的職場競爭力，還能讓你在日常生活中更靈活地運用新科技，加油！ 

 

 

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