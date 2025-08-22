解鎖英文合約：付款、責任、終止條款的核心表述

加入最愛專欄 收藏文章

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

今時今日，我們幾乎每天都在與英文合約打交道。無論是點擊手機App的服務條款、網購時勾選同意，還是簽署一份正式合約，這些法律文件總讓人覺得艱澀難懂。大多數人選擇直接拉到頁面最底端，匆匆按下「同意」，卻可能因此忽略了其中與自身權利息息相關的細節。

其實，看懂英文合約並非法律專家的專利。掌握一些關鍵概念與用詞，就能大幅提升我們的理解能力，避免在無意中承擔不必要的風險。本周，筆者為大家拆解英文合約的常見架構與核心條款，列舉了一系列「看似簡單卻至關重要」的法律用語。我們將從「付款條件」、「責任歸屬」、「合約終止」等關鍵條款入手，let’s go！

第一部分：核心條款與實用句型（The Core Clauses）

合約的架構雖複雜，但掌握幾個關鍵條款，就能掌握八成重點。

1. 定義條款（Definitions）

合約會為特定名詞賦予法律意義，通常以首字母大寫或粗體顯示，這是理解整份合約的基礎。

Example 1：

“The Property” shall mean the residential premises situated at 18 Tai Ping Shan Street, Sheung Wan, Hong Kong.

「該物業」 指位於香港上環太平山街18號的住宅樓宇。

Example 2：

“Confidential Information” shall mean any and all non-public information disclosed by one party to the other.

「保密資訊」 係指一方披露給另一方的任何及所有非公開資訊。

2. 付款條款（Payment）

明確規定金額、支付貨幣、時間與方式，這是避免商業及租務爭議的關鍵。

Example 1：

The Client shall pay the Contractor the total fee of HKD$5,000 within 30 days upon receipt of the invoice.

客戶應於收到發票後30日內向承包商支付總額5,000港元之費用。

Example 2：

The Tenant shall pay a monthly rent of HKD 15,000 in advance on the first day of each month.

租客須於每月首日預付月租港幣一萬五千元正。

Example 3：

All payments under this Agreement shall be made in Hong Kong Dollars（HKD）.

本協議項下所有款項均須以港幣（HKD） 支付。

3. 責任與免責條款（Liability & Indemnification）

這部分規定了如果出問題，誰要負責、負責到甚麼程度，務必仔細閱讀。

Example 1：

In no event shall Company A be liable for any indirect, special, or consequential damages.

在任何情況下，A公司均不對任何間接、特殊或衍生性損害承擔責任。

Example 2：

The Landlord shall not be liable for any loss or damage to the Tenant's personal property.

業主對租客的任何個人財物損失或損壞概不負責。

Example 3：

Party A agrees to indemnify and hold harmless Party B from any claims arising from...

甲方同意賠償並使乙方免受損害，對於因……而產生的任何索賠。

4. 終止條款（Termination）

說明在何種情況下可以提前結束合約，以及續約的條件，常見於僱傭及租約。

Example 1：

Either party may terminate this Agreement by providing a written 30-day notice to the other party.

任一方均可透過向另一方提供30天書面通知的方式終止本協議。

Example 2：

This Agreement shall automatically renew for successive one-year terms unless either party gives written notice of non-renewal at least 30 days prior to the expiration of the then-current term.

本協議應自動續約一年，除非任何一方在現行期限屆滿前至少30天發出不續約的書面通知。

第二部分：必須小心的用詞

有些詞彙看似普通，卻帶有強大的法律效力，看到時要特別警覺。

"Representations and Warranties"「陳述與保證」

說明：這是你對事實的聲明（例如「我擁有這項產品的完整所有權」）。如果說謊，就是違約，需負法律責任。

"Liquidated Damages"「預定損害賠償金」

說明：直接約定如果違約（如提前退租、未能完成項目）需支付的固定賠償金額。根據香港《不合情理合約條例》，金額必須是對可能損失的「真誠預估」，而非罰金，否則可能無效。因此，記得審視金額是否合理。

"Entire Agreement"（完整協議）

說明：該條款聲明當前書面合約構成雙方之間的「完整」協議，所有之前的口頭或書面溝通均不具法律效力。這意味著簽約時的任何口頭承諾都可能無法執行，因此必須確保所有協商好的條件都已清晰寫入合約中。

總而言之，透過認識上述的關鍵字句與條款，就能在日常生活與職場中，為自己建立起一道基本的防護網。下次無論是點選「I Agree」、簽署工作合約，或進行一筆跨境交易時，不妨多花幾分鐘，找到這些關鍵條款並思考其意義，以降低未來潛在的風險與糾紛。







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇