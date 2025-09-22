打工仔必學10個Business Nouns｜職場英語術語助你國際接軌

加入最愛專欄 收藏文章

這個國際商業舞台，流利的英語是基本配備，但能否使用精準的商業術語（Business Jargon），往往是區分「普通」與「出色」的關鍵。當同事在會議中流暢拋出 “We need more bandwidth to achieve synergy” 時，你是瞬間心領神會，還是只能微笑點頭？

Credit: https://stock.adobe.com/hk/

事實上，掌握正確的商業名詞術語，已經成為職場精英的必備技能。一個恰到好處的專業術語，不僅能讓你聽起來更「in the loop」（掌握情況），更能瞬間拉近與國際客戶或同事的距離，大幅提升你的專業可信度。

本周，我們將聚焦職場最實用的10個「名詞類」商業術語，讓你輕鬆將這些術語融入日常工作，無論是寫email、開會還是做presentation都能得心應手，真正與國際商業環境無縫接軌。

一、資源與能力類

1. Bandwidth 工作承受能力；資源容量

· 例句：“I'd love to help, but I don't have the bandwidth this week.”（我想幫忙，但這週我的工作量已滿。）

2. Buy-in 支持度；認同感

· 例句： “We need to get management buy-in before proceeding.”（我們需要先獲得管理層的支持才能繼續。）

二、策略與分析類

1. Deep Dive 深入分析

· 例句：“Let's do a deep dive into the market data next week.”（下周我們來對市場數據做個深入分析。）

2. Pivot 戰略轉向；業務轉型

· 例句：“The company's pivot to digital saved the business.”（公司向數位化的轉型拯救了業務。）

三、流程與方法類

1. Framework 架構框架

· 例句：“We need to establish a clear framework for this project.”（我們需要為這個項目建立清晰的框架。）

2. Touchpoint 接觸點

· 例句：“Every customer touchpoint affects our brand image.”（每個客戶接觸點都影響我們的品牌形象。）

四、新興趨勢類

1. Synergy 協同效應

· 例句：“The merger will create significant synergies.”（這次合併將產生顯著的協同效應。）

2. Benchmarking 標竿分析；基準對標

· 例句：“We need to do benchmarking against industry leaders.”（我們需要與行業領導者進行基準對標。）

五、溝通協作類

1. The Loop 資訊圈；消息圈

· 例句：“Keep me in the loop on any developments.”（有任何進展請讓我保持在消息圈內。）

2. Value Proposition 核心價值

· 例句：“Our value proposition must be clear to customers.”（我們的核心價值必須讓客戶清楚理解。）

記得，使用這些術語的關鍵在於「適時適所」。在與國際客戶會議、撰寫正式商務郵件、或是進行項目報告時，適度地運用這些術語，能讓你的溝通更具說服力。建議從最常用的2至3個術語開始練習，逐漸擴展你的商業詞彙庫，為你的職業生涯增添重要的競爭力。加油！







