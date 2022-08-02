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將陸續加入勞動市場的Z世代，為企業帶來不同的職場文化，對管理人業務營運是挑戰，以往的穩健工作方式或許需要調節，彈性的工作模式及新人工作文化衝擊企業管治模式，觸發人才緊張。綜合受訪者提出5招，讓企業留住Z世代人才。

彈性工作方式在疫情後為職場帶來改變，亦成為Z世代在求職時的考慮。（資料圖片）

Z世代泛指在1995年至2015年間出生的世代，早前LinkedIn發表文章曾估計，到2030年加入勞動力市場的Z世代員工將增加兩倍。意味著Z世代將佔全球勞動力的30%，並將在未來數十年成為全球職場的主力。

新人才、新作風，這批人力資源現時加入勞動市場時，已對管理人帶來衝擊，工作習慣有異，且較易轉職，令不少企業都頭痛不已，想盡法子留住這群萌芽中的人力資源。

各行業渴才 上演爭奪戰

中原人力資源顧問董事總經理周綺萍表示，本港Z世代人才短缺，並在各行各業發生。（資料圖片）

中原人力資源顧問董事總經理周綺萍接受訪問時指出，香港Z世代的人才短缺，在各行業都發生，包括資訊科技、醫療、護理、工程、食品行業，都需要招聘Z世代人手。她坦言，每年企業都需要新血加入，而20歲至30歲的人才，正正是現時企業的需求所在。但同時地，這批出生在資源較豐富時代的年輕人，其生活文化及對工作的看法亦有所改變。

周綺萍表示，就行業而言，以資訊科技對Z世代的需求較高，市場各行業都數碼轉型時，對新人的要求就更大，空缺自然增加。她更提到，資訊科技行業本身亦有細分不同工種，當中亦不輕易取代，自然對Z世代專才需求更甚。加上本港人口老化，所以中長期而言，對Z世代人才的需求緊張是無可避免。

問到招聘渠道方面，周綺萍強調要吸納Z世代就要用新世代的途徑，作為人事顧問機構，她亦會用不同渠道發挖新人：（1）多利用社交平台。如透過新世代常用的群組去接觸人才，傳統招聘途徑可能不切合新世代的喜好。（2）以新世代接觸新世代。招聘他們時，亦要採用年代相若的主管去負責，才能更了解他們的需要。

善用社交平台 接觸同輩

Z世代人員不少是剛畢業加入職場的新生代，她又提到，有企業的新入職Z世代員工，不到3個月便離職；甚至有大型企業計劃花兩年時間重點培訓管理實習生，新世代實習生卻做了約1年便離職。這些以往被大學畢業生視為難得機會的工作，現在竟然有人中途放棄，周綺萍坦言有管理人亦覺得難理解亦困惑，畢竟管理實習生是每年企業重視並大花資源培訓的新人。

周綺萍認為，這批新世代離職原因各有不同，但不一定是有其他公司挖角或有更好機會，更有離職人才直指是同輩都不會在同一家公司待太久，所以自己亦不會在同一公司留得太長時間。







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