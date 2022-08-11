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疫情除了改變員工的工作模式，也令市場格局出現變化。雅虎香港就在疫情下尋找機遇，著力發展元宇宙（Metaverse）與非同質化代幣（NFT）。而在挽留人才方面亦採取3大策略，同時著重多元、公平和包容（DE&I），鼓勵員工向高層發表意見。

雅虎香港及中國區銷售高級總監陳偉祥表示，冀透過是次計劃讓公眾認識及體驗元宇宙概念。（湯致遠攝）

雅虎香港及中國區銷售高級總監陳偉祥表示，為了迎合新世代員工的需求，該公司經常留意他們的表現及能力，讓新世代員工能夠有機會涉獵不同範疇，以增加其對公司的信心。

如隨著元宇宙及NFT成為熱話，該公司亦投放資源發展，讓員工有機會參與相關項目。除了增加新世代員工的發展機會，亦關注員工的身心發展，如在疫情下提供輔導、講座等，以安撫員工情緒。

多元共融議題 香港員工關注

陳偉祥又指，當主管與員工見面機會減少，應更關注他們在工作以外的需要，故依賴人事經理（People Manager）發揮其職責，協助高層蒐集意見，並適時提供支援給同事。

據該公司每年一度的Yahoo Engagement Survey顯示，有88%的Yahoo香港員工對公司的支援十分滿意，比起亞太區其他分部的平均滿意度更高出4%；而香港員工最喜愛公司的福利、支援及公司文化。此外，雅虎香港員工對於多元共融的議題也十分關注，其關注度比亞太區其他分部為高。

陳偉祥稱，公司不時邀請各界人士為員工進行分享，如早前曾邀請活躍於LGBT界別的人士分享相關議題。他續指，DE&I不只聚焦性別、種族，更鼓勵大家在平等的基礎下發表意見，員工不會因為上司或同事在場而卻步，而公司亦鼓勵跨層級溝通（Skip Level），讓員工可以向高層表達意見。

疫情變化大，公司除了推行混合工作，亦在海外分公司實施Work from abroad，讓員工可以回到家鄉工作之餘，亦有機會與家人團聚。由6月中起，允許所有因個人原因出差的員工，可回到其家鄉工作長達15天，之後再回到原本的工作地點。

談到未來發展，陳偉祥指公司未來會向全渠道銷售（Omnichannel）進發。以往品牌想推出廣告，會找中介在不同平台投放廣告；但隨著全渠道銷售興起，客戶可以向有潛力的客戶投放廣告，毋須再大範圍投放，而該公司亦推出一站式平台，可以讓客戶得悉廣告成效，並即時將資源調配在有成效的平台上。

未來廣告策略 重投放精準度

除了全渠道銷售，沉浸式體驗也是廣告的新趨勢。據Yahoo App的研究報告顯示，高質素的視覺與互動式廣告，可提升60%的互動率，且每次廣告曝光平均可長達50秒。至於公司未來的招聘的計劃，除了繼續招聘銷售團隊成員，公司亦會因應元宇宙及NFT的發展，招聘在該範疇有經驗與有興趣的人才。

虛擬娛樂大廈當中採用不少香港元素，玩家更可在場內觀賞虛擬演唱會。（受訪者提供圖片）







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