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工作極為忙碌的蔡和平，研究中國文化是他最大的興趣，屋內收藏大量古董。（湯致遠攝）

許多人認識「綜藝之父」蔡和平源於《歡樂今宵》，作為資深製作人，亦踏足餐飲業界，成功把香港品牌帶到海外。他在兩個截然不同的行業管理人才，背後卻有同樣的理念——尊重及信任。

蔡和平在上世紀60年代以21歲之齡，加入TVB擔任製作經理，並炮製首個現場直播節目《歡樂今宵》。當時年紀輕輕的他已要「擔大旗」，但節目正式開播前一晚，他卻絲毫沒有感到緊張。盡管他對自己有信心，但如何能取信於其他台前幕後的團隊，十分關鍵，特別是不少人比他年長且更有經驗。

時任TVB總經理 影響深遠

蔡和平表示：「當時有些人向我的上司投訴，質疑我的決定，但當時他不曾干預我的工作。」此事令他有更大的信心，在電視製作行業打拼。他口中的這位上司，是時任TVB總經理Colin Bednall。對他影響深遠，以致日後踏足商界，管理人才時，亦抱着相似的方針。

蔡和平首次踏足餐飲業，是與弟弟蔡和興一同把本地點心品牌「添好運」帶到新加坡、馬來西亞等東南亞市場。由一開始作為飲食業初哥，直至今天，他仍然認為飲食與電視製作有着相同的本質，都是以人為本的生意（People's business），可即時知道受眾是否喜歡。

設目標方向 放手員工工作

除了業務本質是相似，對於他而言，管理廚師與明星亦是一樣。不論是飲食業，或是媒體製作，均是十分講求團隊合作。與擁有不同特質、不同強項弱項的人才工作，甚至是管理他們，當中的關鍵是尊重。「廚師與Star（明星）都有自己獨特的性格，你必須懂得尊重他們。」他分享：「就算我21歲時與梁醒波合作，當時他差不多與我爸爸一樣大，一樣互相尊重，他不會當我『僆仔』。」加上對工作的熱誠，他認為人人亦會放在眼內，即使要管理比自己年長、有經驗的人，亦不足為懼。

另一方面，蔡和平就像當時的上司Colin Bednall一樣，對下屬投放極大的信任。「現時我亦經常與下屬說，不要怕做錯，一定要給機會予年輕人。」當他放手讓員工工作時，只會設定目標、方向，最多提供意見，決不會干預員工如何達到目標。他不希望員工每個步驟也來尋求他的許可，甚至認為即使下屬失敗了，責任亦在於自己。因為是作為上司的他，誤判員工能力。他相信失敗並非壞事，但一定要從中汲取經驗。

下屬唯命是從 公司無進步

他亦鼓勵員工提供意見，特別是現時其生意涉獵網上直播頻道。「時代不同，現時一定要聆聽後生仔的意見，不能『話晒事』。老一輩只能分享經驗，真是做的是年輕人。」蔡坦言，最不喜歡下屬唯命是從，無法令公司進步。

他認為提出反對意見不要緊，有些人會擔心惹來上司不滿，但他認為萬一決定最後真的有錯誤，「不出聲的人是最錯，當你表達意見後，老闆不聽從是老闆的錯。」

不少管理層亦有忌才心態，擔心下屬比自己能幹，終有一日被爬過頭。蔡和平稱：「作為上司，如果你找到三個叻人為你工作，事實上你比他們更有能力，因為叻人不喜歡為蠢人工作。」他稱，如果能好好管理下屬，同時令他們信服，上司亦必定有一定的能力。





蔡和平的另一餐飲品牌「歡樂冰室」，將於下月在東京開業。（蔡和平fb圖片）







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