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科技研發要花時間，生命健康科研及應用是政府近年積極推動的範疇，不過業界坦言人才短缺，不同項目都需要新人與具經驗人才補充，如何吸引大學畢業生等新世代加入，是頗大挑戰。

要解決人才荒，有生命科技公司就藉著實習計劃，以培育人才。惟受訪者坦言，公司雖加薪留人，但卻認為此會造成惡性競爭。

薪創生命科技創辦人及行政總裁黃棨麟表示，科技招聘人才困難，但加薪造成惡性競爭，人才流動性大，長遠令研發受影響。（彭振濠攝）

薪創生命科技（Novus Life Sciences）創辦人及行政總裁黃棨麟，本身是香港大學生物工程博士，2014年公司進駐科學園，致力於骨骼健康及相關技術研發，現時產品已銷售到全球20多個地區，專注生物材料和生物工程研究，當中的「生物活性骨水泥」，已供應予動物採用。該公司亦研發出「生物活性3D打印機耗材」及「3D打印骨手術植入假體」，可讓醫療機構或設備生產商應用。

人才流動性大 影響研發進度

研發對薪創生命科技未來發展甚為重要，黃表示，本港現時是該公司的研發基地，即使已在深圳及新西蘭設分公司，但研發總部仍在港，並積極招聘人才。他坦言近一兩年短缺情況嚴重，今年更嚴峻，請人難無論是科研人才，又或者銷售及推廣人手。

薪創生命科技的「生物活性骨水泥」，在動物治療上起了不少作用。（彭振濠攝）

談到行內人才短缺情況，黃棨麟又稱，以往刊登招聘廣告亦會收到不少求職申請，過往3、4年人力資源供應尚算穩定，但疫情及近年本港環境變得複雜，加上經濟問題，人才招募面對同業競爭，即使有足夠資金發展科研，卻總是找不到足夠人才，證明市場上人力根本不足。

該公司以往單是香港辦事處已有逾20員工，但現時深圳、香港及新西蘭加起來只有十多人，黃解釋就是因為人才難求。有生物科技、工程師又或具科學背景人才，較適合研發需要。即使攻讀相關學科的入職者，到職後仍要再培訓，若人才流動性大，對研發項目影響亦大。「一個研發項目要花數年時間完成，若人才數月或一年內離開，會影響研發進度。」







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