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香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，可持續發展是需要投資的，環保亦有成本，但發展要看長遠，更要教育下一代。（湯致遠攝）

可持續發展近年成為不少企業的願景之一，香港麥當勞在近3年的疫情下，業績不但仍微微向上，最近更大力推動環保教育，以及分階段轉用木餐具。其行政總裁黎韋詩接受專訪時表示：「不可以只活在當下，要為下一代人去想更多。」

這種不能「只活在當下」的想法，或多或少也有助加強香港麥當勞的韌性，做到「及早準備」。黎韋詩強調，重視「創新求變」令品牌安然度過近3年的疫情。她特別提及3大重點，分別是：（1）數碼轉型、（2）吸新客群以及（3）持續開店。

推動手機App 素食產品吸客

早於疫情前，香港麥當勞已推出專屬的手機應用程式（App），但當時本地化程度不足，影響用戶體驗。「數碼轉型不是推出一個App就可以，要由文化開始，由上而下去推動。」過程中，她甚至改動了公司架構，在資訊科技部門內增加Customer Technology部門，聘有編程人才。此外，亦再成立Digital Experience部門，專門從客人的角度，令數碼化功能落地應用。

及時與用心做好數碼轉型，正好迎合了疫情下消費者想減少與實體貨幣及店員的接觸。「現時App已有約350萬用戶，提供逾7種電子支付方式，客人可透過App落單、付款。」部分餐廳更設外賣專用架，供客人自行取餐。黎韋詩相信，App提供無接觸落單及支付，正及時應對消費者在疫下的想法及需要。

在吸新客戶方面，兩年前開始與Green Monday合作，推出新餐肉食品，至今已賣出約475萬件；加上引入燕麥奶及最近推出的新吞拿凱撒沙律，吸引一些素食愛好者、女性上班族，成功擴闊消費群。

由於業務在疫情中穩步過渡，令黎韋詩在近3年的疫情下，仍然有信心拓展業務，現時全港有250間麥當勞，當中包括130間McCafé。「我們重返沙田新城市廣場，估計10月會進駐科學園，之前又在海港城開新店。」同時，在人手較緊的情況下，在面積較大的分店推出送餐服務。「現時有35間分店提供送餐服務，主要是方便家庭客。」

拓新店版圖 明星宣傳添效果

疫情下，香港麥當勞另一吸引市場注意的，是起用男子組合MIRROR宣傳麥炸雞，午飯時間一度出現客人「逼爆」分店。

黎韋詩解釋，起用明星宣傳已經沿用多年，如之前以陳慧琳、容祖兒、張敬軒宣傳Shake Shake薯條，最近亦有郭富城宣傳環保減塑。「主要因應不同食品特性，考慮選用不同的明星。如麥炸雞一桶桶，適合大班人開派對時食，故MIRROR 12子開派對一起吃就最開心。」

不少分析指現時全球已進入後疫情時代，各地開始步入復常，同時出現不同的挑戰。黎韋詩坦言，未來主要的挑戰來自通貨膨脹及人才不足。「我們盡量開源節流，吸引新客群如年輕人是開源的一種。」而做好數碼轉型，亦有助靠數據了解市場及決策，同時方便管理人手，提升效率。

截至2021年底，香港麥當勞已透過開心樂園餐送出700萬本圖書；是次與Baby Shark合作一共推出6款圖書。（受訪者提供圖片）







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