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全球經濟氣氛不明朗，影響消費者情緒。不過，近幾年才出現的摺疊智能手機，銷量正不斷上升。而市佔較高的三星（Samsung），更在疫市下享盡「甜頭」。

三星電子香港區董事總經理趙依音表示，留意、緊貼市場變化，接納新思維，都有助業務發展。

三星電子香港區董事總經理趙依音接受專訪時表示，高度留意及跟隨市場轉變是重要的成功關鍵，接受Z世代的意見，亦令品牌更貼地。

在疫市下，一直受影響較細的智能手機，今年第二季出貨量亦下降。據調研機構Canalys的報告顯示，今年第二季全球智能手機出貨量下跌了9%。同時，另一調研機構Counterpoint Research於8月發表的報告預估，2022年全球摺疊智能手機，將達至約73%的按年升幅。

上月初，三星在香港推出兩款新一代摺疊屏幕智能手機。（受訪者提供圖片）

較早投入資源研發及推動摺疊智能手機的三星，現時是這個市場的贏家。三星在上月初亦於香港市場推出新一代的Galaxy Z Fold4及Z Flip4摺疊屏幕手機。本港疫情仍然持續，消費券效應大多亦在8月消耗，但趙依音仍然充滿信心。

產品趕上需求 方便遙距開會

她坦言，過去近3年的疫情大流行，改變了很多人的生活。人們花更多時間在網上會議、重組工作流程。「需要更好、更多功能的裝置去支持生活及工作」，變相鼓勵科企更努力去研發及推出更多解決方案。談到在疫情下如何保住銷售甚至爭取增長，她提出4個疫市銷售重點。

1.摺疊屏幕手機趕上需求，正好迎合用家在疫下遙距開會、搜尋資料的需要。

期間限定店不但有助推廣，更可直接接觸消費者，了解他們的想法及需要。

2.溝通得宜，「有好的產品，也要令消費者明白如何使用、有多好用」。在產品推出後，同時推出網上工作坊及期間限定店。她指過去也曾推出虛擬工作坊，今次提升頻率，以求接觸更多消費者。「當疫情有所緩和後，消費者也希望有面對面的接觸，了解新產品。」故今次主力以綫上及綫下的混合模式來推售。趙依音強調，不存在官網、期間限定店、體驗店與分銷商及電訊商競爭，只是用盡各途徑去接觸及服務客戶。「消費者能與品牌直接接觸，體驗店更提供維修及諮詢服務。」

3.增加銷售渠道，2020年尾成立的官方網店，就發揮了與消費者溝通的功能。「主力不是銷售，而是一個方便消費者了解產品的平台，以及多一個購買途徑選擇。」

4.貫徹過去與電訊商的合作，更引入Asia Miles為合作夥伴，盡量迎合消費者的新購物習慣。

去年，香港三星起用大熱男團MIRROR推售摺疊屏幕手機，引起廣泛注目，但今年未見有再合作。趙依音表示，與不同明星、KOL合作推售產品的策略，一直沒有改變。「不同的KOL有不同的受眾及形象，選擇時視乎產品特性及宣傳目的。」她解釋，過去較主要希望消費者留意及明白摺疊屏幕手機是甚麼，有何好處。但經過上年的大力推廣，已成功提高市場的認知度及認受性。

夥明星宣傳 市場認受性提升

今年反而更注重讓消費者了解及試用，以吸引更多消費者試用及購買。因此，建立期間限定店，以及逾1個月的Galaxy免費體驗計劃，讓大眾可親身體驗各種功能。客戶只需在活動期間選擇借用其中一個型號的摺疊屏幕手機，可在試用5天後歸還裝置並考慮購買。她指計劃已非首次推出，相信不少消費者想先試用，才決定購買。

趙依音強調，留意市場變化及跟著市場走，是重要的「鐵律」，過去的疫情下確實曾遇到不少挑戰，但總有方法去拆解。







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